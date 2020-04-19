Konak Belediyesinden boyozlu destek - Son Dakika

İzmir'de Konak Belediyesi, hafta sonunu kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince, mesailerine devam eden eczacı ve emniyet mensuplarını unutmadı. Çalışanlara, bir İzmir klasiği olan boyoz, yumurta ve çay ikramı yapıldı.



Yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Konak Belediyesi, yasak sırasında çalışmak zorunda olanları unutmadı. Emniyet mensupları ve eczacıları unutmayan Konak Belediyesi, sabahın erken saatlerinde ikramlarını polis ve nöbetçi eczanelere ulaştırdı. Konak Belediyesi ikram araçları ise yasak süresince Konak Belediyesi önünde gün boyu çay ikramında bulundu.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, zor günleri dayanışma içinde aşacaklarını ifade ederek, "Biz en başta 'Birlikte Konak' diyerek yola çıktık. Şu anda salgınla mücadele ettiğimiz, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz, bu zor günleri de 'birlikte aşacağız' diyoruz. Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla sokağa çıkma yasağında da şehrimizin tüm unsurlarını bir arada tutmaya odaklanıyor, dayanışmayı güçlendiriyoruz" dedi. - İZMİR