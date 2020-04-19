Konak Belediyesinden nöbet tutanlara boyoz ikramı - Son Dakika

Konak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonunu kapsayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince nöbetlerine devam eden eczacı ve emniyet mensuplarına boyoz, yumurta ve çay ikramında bulundu.

Konak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinden itibaren ikramlar, polis ve nöbetçi eczanelere ulaştırıldı. Belediyenin ikram araçları da gün boyu belediye önünde hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, zor günlerin dayanışma içinde aşılacağına inandığını bildirdi.