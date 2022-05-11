Konak Belediyesine yol tepkisi: "Çukurlardan yolda yürüyemez olduk" - Son Dakika

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Çukurlardan yollarda yürüyemez olduk, otuz yılda Konak, bir asır geriye gitti" diyerek Konak Belediyesi ve Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi.

Kentsel dönüşüm ve çarpık yapılaşma tartışmalarının sürekli yaşandığı Konak'ta, şimdide 'Köstebek yuvası' polemiği başladı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Konak'taki mahallelerde gözle görülen ve vatandaşlara büyük sorun yaşatan çukurları paylaştı. Konak Belediyesinin hizmet üretemediğini ve yolların köstebek yuvasını andırdığının altını çizen Başkan Başdaş, "Bırakın yeni yollar açmayı mevcut yollar çöküyor ve çukurlardan araçlar zarar görüyor, Allah korusunun bu çukurlara, çocuklarımız düşer ve telafisi mümkün olmayan acılar yaşarız diye korkuyorum" dedi.

"İNSANLAR KONAK'TAN KAÇIYOR"

Mevcut sorunlardan dolayı insanların artık Konak'tan kaçtığını söyleyen Sait Başdaş, "Denizi gören manzarası ve doğal güzellikleri için bir zamanlar herkesin gelmek için can attığı ilçemizin sokakları, beceriksiz zihniyet yüzünden artık moloz kokuyor. İnsanlar doğal gazı olmayan, çukurlarla dolu, dar sokaklarda yaşamamak için Konak'tan kaçıyor. Son 13 yılda, ilçemizden 75 bin insan göç etti. Her geçen gün bu göç devam ediyor" dedi.

GÜRÇEŞME CADDESİ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Yeşildere Caddesi'ne alternatif olarak planlanan ve Buca trafiğini rahatlatması hedeflenen Gürçeşme Caddesi'nde duran çalışmalar neticesinde, inşaat alanın moloz yığınına döndüğünü, insanların hafriyatlarını gece geç saatlerde gelerek buraya döktüğünü söyleyen AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Gürçeşme Caddesi'nde onlarca ev istimlak edildi ve çalışmalar başladı ama maalesef ilerleme kaydedilemiyor. Bölge şu an terkedilmiş bir şantiye görünümünde. Bölge terkedilmiş bir görünümde olduğu için geceleri gelip buraya hafriyat ve çöp dökülüyor. İzmir'in göbeğinde 21. Yüz yılda Konak bunu hak etmiyor" açıklamasında bulundu.

(İHA)