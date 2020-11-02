Konak Belediyesinin bir hizmet binası, depremin ardından teknik inceleme için kapatıldı - Son Dakika

Konak Belediyesinin bir hizmet binası, depremin ardından teknik inceleme için kapatıldı
02.11.2020 13:47
Konak Belediyesinin Basmane semtindeki birinci hizmet binası, İzmir'deki depremin ardından detaylı teknik inceleme için kapatıldı.
Konak Belediyesinin Basmane semtindeki birinci hizmet binası, İzmir'deki depremin ardından detaylı teknik inceleme için kapatıldı.
Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremden sonra bina hasar tespit çalışmaları kapsamında hizmet binalarının da kontrol edildiği belirtildi.
Belediyenin 1965 yılında inşa edilen, Basmane'deki birinci hizmet binasında önemli bir hasar bulunmadığı ancak personelin güvenliği için hizmete kapatıldığı bildirildi.
Detaylı teknik incelemeler sonlanana kadar bu binada görev yapan tüm birimlerin Eşrefpaşa'daki Atatürkçü Düşünce Derneği Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurduna taşınacağı kaydedildi.
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