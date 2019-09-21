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Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı!

58 dakika önce

Sezon öncesi 4 yabancı, 3 yerli transferi yapan Konak, son 2 yıldır kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda tekrar ulaşmayı, Avrupa'da da marka olmayı hedefliyor.

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Sezon öncesi 4 yabancı, 3 yerli transferi yapan Konak, son 2 yıldır kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda tekrar ulaşmayı, Avrupa'da da marka olmayı hedefliyor.


Konak Belediye spor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezona hazırlanan oyuncuları ile teknik ekibi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret ederek başarı sözü verdi.


Konak'ın markası olan takımı makamında ağırlayan Başkan Batur, kulübün özellikle kadınların takım olarak spor yapması noktasında başarıyla öne çıktığını belirterek, "Takımımız, geçmişten bu yana ismini en iyi şekilde duyurmuştur. Geçmişte emeği geçen tüm belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Takımın kurumsallaşmış bir noktaya getirilmesi çok önemli. Biz de daha iyi noktaya getirilmesi için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Hocamız zaten yıllardan beri bu işin içinde. Kadın futbol dünyasını tanıyor ve bu alanda kendisini yetiştirmiş yardımcılarıyla beraber, yıllardan beri emek veriyorlar. Her şey çok güzel olacak. Bu sene de güzel olacak. Biz sizin yanınızda olmaya hazırız" diye konuştu.


Kendisinin de eski futbolcu olduğu ve bir dönem yöneticilik yaptığını hatırlatan Batur, takımın idmanlarına gitmeye karar vererek, sözlerini esprili bir dille, "Takımımız bir görsün bakalım, başkanları topa vurabiliyor mu, topu tutabiliyor mu. 120 metreye top atardık biz, saha 100 metre. Birlikte güzel şeyler yapacağız. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diyerek tamamladı.


Yaptıkları transferlerle daha da güçlendiklerini belirten Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç ise "Hedefimiz şampiyonluk. Kadın futbolu camiasında şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" diye konuştu.


Takım kaptanı Didem Taş da, "Hedefimiz, bu seneyi şampiyon bitirmek ve 5 sene üst üste şampiyon olup Avrupa'da markalaşmak" dedi.


Konak Belediyespor, Avrupa, Konak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:30 
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