Konak Engelsiz Yaşam Köyü farkındalık yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Konak Engelsiz Yaşam Köyü farkındalık yarattı

12.05.2022 17:57
Konak Engelsiz Yaşam Köyü farkındalık yarattı

Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, Engelliler Haftası'nda düzenledikleri etkinlikle farkındalık yarattı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki "Engelsiz Yürüyüş"e katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkan saylan Kültür Merkezi önünde düzenledikleri programla engelli bireylere dikkat çekerek farkındalığı artıran öğrencilere destek verdi.

Konak Belediyesi'nin engelleri kaldıran merkezi Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün öğrencileri, Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratmak amacıyla Alsancak Kültür Merkezi önünde etkinlik düzenledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki yürüyüşle başlayan etkinlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Öztürk, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve Konak Belediyesi meclis üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmayarak destek oldu.Ellerinde"Ben de varım", "Her şeyi başarabilirim, varlığıma saygı duyduğunda", "Farkında ol, empati kur", "Fırsat ver, engeli kaldır", "Ben de varım, kulaklarını tıkama", "Ben de varım, gözlerini kapama" gibi farkındalığı artırmaya yönelik pankartlar taşıyan öğrenciler, izleyenlerin de yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde etkinlikleri gerçekleştirdi. Hep birlikte "Andımız"ın okunmasıyla başlayan program, "Ben de Varım" şiirinin okunması ve engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çarpıcı bir şekilde anlatan üç dakikalık oratoryo ile devam etti. Oratoryo sonrasında Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri vals gösterisi ise büyük alkış aldı.

YORUMLAR
500
Başkan Saygılı, engelli bireylerle masa tenisi oynadı Başkan Saygılı, engelli bireylerle masa tenisi oynadı Besni'de Engelliler Haftası etkinliği Besni'de Engelliler Haftası etkinliği Sinop'ta engellilerden el işi sergisi Sinop'ta engellilerden el işi sergisi

Engelliler Haftası, Engelli, Kıbrıs, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak Engelsiz Yaşam Köyü farkındalık yarattı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Konak Engelsiz Yaşam Köyü farkındalık yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement