Konak Engelsiz Yaşam Köyü farkındalık yarattı - Son Dakika

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki "Engelsiz Yürüyüş"e katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkan saylan Kültür Merkezi önünde düzenledikleri programla engelli bireylere dikkat çekerek farkındalığı artıran öğrencilere destek verdi.

Konak Belediyesi'nin engelleri kaldıran merkezi Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün öğrencileri, Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratmak amacıyla Alsancak Kültür Merkezi önünde etkinlik düzenledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki yürüyüşle başlayan etkinlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Öztürk, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve Konak Belediyesi meclis üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmayarak destek oldu.Ellerinde"Ben de varım", "Her şeyi başarabilirim, varlığıma saygı duyduğunda", "Farkında ol, empati kur", "Fırsat ver, engeli kaldır", "Ben de varım, kulaklarını tıkama", "Ben de varım, gözlerini kapama" gibi farkındalığı artırmaya yönelik pankartlar taşıyan öğrenciler, izleyenlerin de yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde etkinlikleri gerçekleştirdi. Hep birlikte "Andımız"ın okunmasıyla başlayan program, "Ben de Varım" şiirinin okunması ve engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çarpıcı bir şekilde anlatan üç dakikalık oratoryo ile devam etti. Oratoryo sonrasında Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri vals gösterisi ise büyük alkış aldı.