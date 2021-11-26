Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ne sürdürülebilirlik ödülü - Son Dakika

Ödül töreni canlı yayınına bağlanan Başkan Batur, "Konak Engelsiz Yaşam Köyü, en fazla gurur duyduğumuz projelerimizden bir tanesi. Bu projenin bu şekilde değerlendirilip ödül alacak noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden olan Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde "İşbirliği" ödülünü kazandı. Konak Belediyesi ve Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) işbirliğinde hayata geçen Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, aldığı ödülle büyük gurur yaşattı. Başkan Batur, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen, Türkiye'nin önemli firmalarının ve belediyelerin katıldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021'in online düzenlenen ödül törenine bağlandı. Canlı yayında konuşan Batur, Konak Belediyesi'nin sivil toplum işbirliklerinin birçok ödül getirdiğini, bu ödüllerin doğru işler yaptıklarını gösterdiğini ifade etti. Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün en fazla gurur duydukları projelerinden olduğunu aktaran Başkan Batur şöyle konuştu:

"Konak Engelsiz Yaşam Köyü, en fazla gurur duyduğumuz projelerimizden bir tanesi. Özellikle engelli çocuklarımızın hayata tutunmalarına, yaşama sevinçle bağlanmalarına katkı koyabilmek adına elimizden gelen tüm çabayla bu projeyi yürüttük. Bu arada Engelli Bireyleri Koruma Vakfı'mıza da teşekkür ediyoruz. Birlikte bir köy inşa ettik. Bu köyde sadece bireysel eğitimler değil, onların hayta tutunabilmeleri için çocuklarımızın yeteneklerinin de gelişimini sağlıyor ve gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Yürüyemeyen çocuklarımız bizim merkezimizde fizyoterapistleri ve eğitmenleri eşliğinde ilk adımlarını attı. Onların adımlarını izlemek tabii ki bize çok büyük haz veriyor. Bu projenin bu şekilde değerlendirilip ödül alacak noktaya gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik Akademisi'ne de Konak Belediyesi'ne bu önemli ödülü layık gördüğü için teşekkür ediyorum."