Konak evde, belediye görevde - Son Dakika

Konak Belediyesi 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların sağlıkla ve güvenle evlerinden kalabilmesi için seferber oldu. Kısıtlama saatlerinde temizlik ekipleri ile sahada olan Konak Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, veteriner işleri ekipleri de sevimli dostları yalnız bırakmadı. Zabıta ekipleri ise hem denetim hem de 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları için aralıksız çalıştı.

Konak Belediyesi, cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve 56 saat aralıksız süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında saha ekipleri ile şehrin dört bir yanında çalışma başlattı. Pandemi döneminde belediyenin en önde çalışan ekipleri olan temizlik işleri müdürlüğü, kısıtlama ile boş kalan sokak, park ve ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm ilçede temizlik ve dezenfeksiyona ağırlık verdi. Temizlik ekiplerinin yanı sıra, önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi veteriner işleri müdürlüğü ekipleri de sokakta yaşayan candostlar için sahada yer aldı. Kurallara uyulması için sıkı denetimi elden bırakmayan zabıta müdürlüğü ekipleri ise bir yandan da belediyeye telefonla ulaşarak ihtiyaçlarını ileten 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

Camiler unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştıran Konak Belediyesi temizlik ekipleri, temizlikle beraber sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması da yaptı. Kısıtlamanın ilk gününde otuzdan fazla noktada yıkama ve dezenfeksiyon yapan ekipler, cemaatin iki gün boyunca uzak kalacağı camileri de unutmadı. Hafta içinde cemaatin sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için camilerin iç ve dış mekanlarındaki tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Temizlik ekipleri gelen talep doğrultusunda bazı kurum binaları ve apartmanlarda da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Onlarca sokak ise baştan aşağı yıkanarak dezenfekte edildi. Konak'ın tüm sokaklarında uygulanacak çalışmalar, her kısıtlamada aksamadan sürdürülecek.

Can dostlara özel ilgi

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulamayan sevimli dostları yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde yola çıkan ekipler, gün boyu belirlenen noktalara giderek kedi ve köpeklere mama bıraktı. Kentin meydanlarındaki güvercinleri de unutmayan ekipler, kuşları da buğday ile besledi. Kısıtlama uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı düzenli olarak devam edecek.

Kurallara uymayanlara tutanak

Kısıtlama sırasında sahada çalışan bir diğer ekip de zabıta müdürlüğü oldu. Halkın sağlığını riske atarak kurallara uymayan ve açık olmaması gerektiği halde kaçak olarak çalışan işyerlerini tespit eden zabıta ekipleri, tutanak tutarak cezai işlem uyguladı. Öte yandan ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşların belediyeye ilettikleri ekmek, temel gıda gibi alışveriş taleplerini de yerine getirdi. - İZMİR