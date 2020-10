Konak için belediye ve muhtarlar omuz omuza - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, peş peşe düzenlenen toplantılarda Konak'taki muhtarların tamamıyla bir araya geldi. Muhtarlar ile tam uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Batur, "Konak'a verilen hizmette birlik, beraberlik ruhuyla çalışan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ilçede görev yapan 111 mahalle muhtarının tamamıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi, mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Çınarlı Rekreasyon Alanında peş peşe düzenlenen toplantılarda muhtarların ve mahallelinin sesine kulak veren Başkan Batur, yerel seçimlerin üzerinden geçen 500 gün boyunca ve pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri uyumlu çalışmadan ötürü muhtarlara teşekkür etti. Bugüne dek muhtarlarla omuz omuza "Birlikte Konak" anlayışı ile yol aldıklarını belirten Başkan Batur, bundan sonra da aynı anlayış ile devam edeceklerinin altını çizdi. Muhtarlara verdikleri önemi, "Muhtarlar bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, elimiz. Vatandaşın derdini bize ilk ağızdan aktaran en önemli kurumlarımız" sözleri ile anlatan Batur, "Burası aile meclisi. Mühim olan sorunları çözerken samimiyetle davranmak. Bundan sonra da muhtarlarımızla 'Birlikte Konak' anlayışı ile yol almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Muhtarlar iletiyor, belediye yapıyor"

Pandemi öncesi başlanan ve kısıtlamaların uygulandığı dönemde yapılamayan muhtar toplantıları, verilen aranın ardından yeniden başladı. Çınarlı Rekreasyon Alanında düzenlenen toplantılara her gün belirli sayıda mahalle muhtarı davet edilirken, toplantılar mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleşti. Her gün Konak'ın farklı mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelen Başkan Batur, 111 muhtarın tamamıyla görüşerek her mahallenin sorun ve taleplerini ayrı ayrı dinledi. Muhtarlardan gelen talepler üzerine belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalara da değinilen toplantılarda, Veteriner İşleri Müdürlüğünün yeni cihazlarla donatılarak hizmet kalitesinin artırılması, özellikle pandemi döneminde hız kazanan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları, park düzenlemeleri, kaldırım ve sokak çalışmaları, muhtarlar vasıtasıyla belirlenen ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırılan sosyal yardımlar da masaya yatırılarak belediyenin çalışmaları da değerlendirildi. Vatandaşların muhtarlara ilettiği talepleri yerine getirmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Batur şunları söyledi: "Konak'ta görev aldığımız 1,5 yıllık süreç içerisinde muhtar arkadaşlarımızın çalışmalarımızdaki yeri ve katkısı hep ayrı oldu. Özellikle pandemi kısıtlamalarında vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesinde ve Konak'a verilen hizmette birlik, beraberlik ruhuyla çalışan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerdeki sıkıntıları bize ilk ağızdan ileten kurum, muhtarlıklar. Muhtarlarımızın bizlere ulaştırdığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmak, sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Sosyal yardım İşleri Müdürlüklerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimiz ile muhtarlarımızın bize ilettiği talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz."

En çok soru kentsel dönüşümden geldi

Konak'taki 111 muhtarı tek tek dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a en çok kentsel dönüşüm ile ilgili soru yöneltildi. Kentsel dönüşüm bölgelerinde kalan mahalle muhtarlarına açıklama yapan Başkan Batur, "İçiniz rahat olsun" diyerek güven verdi. Gültepe'nin ardından Beştepeler'in de planlarını bitirdiklerini müjdeleyen Batur, sırada Gürçeşme-Ferahlı aksı ile Yenişehir- Mersinli aksının olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm ile ilgili mahallelerde düzenleyecekleri toplantılarda vatandaşı bizzat kendisinin bilgilendireceğini ve her aşamada şeffaf olacaklarını vurgulayan Batur şöyle konuştu: "Gültepe'de 40 yıldır yapılmamış, özlemle beklenen bir çalışma yaptık. İmar planları hem bizim belediye meclisimizden hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden oybirliği ile geçti. İlk defa, yapılan planlara meslek odalarından itiraz gelmedi. Konak tarihinde ilk kez imar planlarını kendi mahallesinde, kendi bölgesinde askıya çıkardık. Web sitemizde de erişme açtık. Gelen 2 bin 500 itirazın neredeyse 2 bin 300'ü vatandaşın 'benim evim yolda, parkta görünüyor' endişesi üzerine. Biz bu işin anayasasını hazırladık ve bu anayasaya göre parselasyon yapacağız. İmar barışından yararlandıysan, ruhsatın varsa hak sahibidir. Önce sakin olacağız. Kaçan, göçen, giden bir şey yok. Her şey şeffaf. Vatandaşları bilgilendirme toplantılarını ben düzenleyeceğim, ben anlatacağım. Vatandaşın olmadığı bir kentsel dönüşüm yapmayız." - İZMİR