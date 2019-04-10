Son Dakika Haberleri: Konak İçin Hizmete Hazırım

Konak İçin Hizmete Hazırım

2 saat önce

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak belediye başkanı olarak seçilmesinin ardından resmi ilk ziyaretlerini, İzmir Valisi Erol AYYILDIZ ile Konak Kaymakamı Mehmet ERİŞ'e gerçekleştirdi.

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31 Mart yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Batur, İzmir Valisi Erol AYYILDIZ ve Konak Kaymakamı Mehmet ERİŞ'i makamlarında ziyaret etti. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, İzmir'in kalbi konak için yapacağı çalışmaları aktaran Batur, 'Konak 'ı gelişatirmek ve güzelleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Batur " İzmir Valimiz Sayın Erol AYYILDIZ'a bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Daha güzel bir İzmir ve Konak için üzerimize düşen her türlü vazife için hazırız. Konak'ta güzel işlere imza atacağız" dedi.Ziyaretsırasında bir Konuşma gerçekleştiren İzmir Valisi Erol AYYILDIZ , Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u Konak Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederken, görevinde başarılar diledi. Vali AYYILDIZ ziyaretinin ardından Konak Kaymakamı Mehmet ERİŞ'i makamında ziyaret eden Batur "Konak için, hizmet için geldik. Birlikte Konak'ta, gözle görülür derecede farklar yaratacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. İlçe Başkanım Çağrı Gruşçu ve beni makamınızda kabul etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Konak için her zaman göreve hazırız" dedi.Konak Kaymakamı Mehmet ERİŞ ziyaret sırasında Konak Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederken, görevinde başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:23 Kaynak: Bültenler
Abdül Batur, İzmir, Konak, Güncel
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