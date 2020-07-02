Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı - Son Dakika

Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı oturumunda belediyenin 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı.

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı oturumunda belediyenin 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı. Başkan Batur, "Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem teknik açıdan hem de bütçesi ile güçlü bir belediyeyiz" dedi.

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Konak Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonu'nda gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği oturum başlangıcında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a soysal medya üzerinden yapılan çirkin saldırı, meclisteki tüm parti grupları tarafından kınandı. Başkan Batur, kadın ve çocuklara yönelik ve onlar üzerinden yapılan her türlü saldırının karşısında olduklarını ifade ederek, "Esra Albayrak'a kadınlar ve çocuklar üzerinden yapılan saldırıyı kınıyoruz. Nereden gelirse gelsin, özellikle kadın ve çocuklar üzerinden yapılan bu tür saldırılara karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu.

"Biz güçlü bir belediyeyiz"

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, 2019 mali yılı kesin hesap cetveli oy çokluğu ile onaylandı. Belediye giderlerinin ve maddi tutanaklarının gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hiçbir harcamanın boşa gitmediğini, her adımın ince hesaplandığını söyleyerek güçlü bir belediye olduklarının altını çizdi. "Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle Konak Belediyesine duyduğu güveni vurgulayan Batur, şöyle konuştu: "Hiç kaygılanmayın. Biz borçlanma yetkisini aldığımızda hesapları yaparak aldık. Borçlanabiliriz, belediyeler para biriktirme yeri değil. 2024 yılında, dönem bittiğinde Konak Belediyesinin neler yaptığı hep birlikte göreceğiz. Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir de Konak Belediyesinin yapısal ve bütçesel bir gücü var. Hem teknik açıdan hem de bütçesi ile güçlü bir belediyeyiz. Göreceksiniz ki biz tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz, meclis grubumuz ve belediye çalışanlarımızla Konak halkının duyduğu güvene layık olmaya çalışıyoruz."

Restorasyon atağı başladı

Belediyenin çalışmalarındaki son durum ile ilgili bilgiler veren Başkan Batur, Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki tarihi İkiçeşmelik çeşmelerine bitişik kaçak yapıların yıkımına başlandığını söyledi. Çeşmelerin restorasyon projesinin yıkımın ardından yapılacağını dile getiren Batur, Silahhane binası ve Kıllıoğlu Hamamı restorasyon projesi ihalelerinin de tamamlandığını aktardı. Öte yandan 1. Kadriye Mahallesinde inşa edilecek sosyal tesisin de hafriyat çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

7/24 Kütüphane hazırlıkları son aşamada

Karataş semtindeki Dario Moreno Sokağı'nın başında yer alan belediyeye ait tarihi bina hakkında da bilgi veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu binanın 7/24 açık olan bir kütüphane olarak hizmet vereceğini söyledi. Kitapların binadaki yerlerini aldıklarını dile getiren Batur, envanter çalışmasının davam ettiğini ve yakın zamanda hizmete açılacağını ifade etti.

Konak'ta kadın gücü hareketi

Konak Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında yapılan ve Hollanda Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen " Türkiye'de yaşayan mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları güçlendirme projesi" ile ilgili protokol, Hukuk, İnsan Hakları ve Emek ile Avrupa Birliği komisyonlarına havale edildi. Kadınların Güçlendirilmesine yönelik Programların Uygulanmasına" yönelik protokol de Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına havale edilerek Konak'ta kadınların güçlenmesi adına bir adım daha atıldı. Ayrıca, kadın emeğinin ve üretiminin değerlendirilmesi, ekonomiye katkı getirmesi, üretkenliğini destekleyerek ekonomileri katkı koymalarını sağlamak adına Konak'ta pazar yerlerinde emek pazarları kurulması konusu da gündeme geldi. Başkan Abdül Batur, kurdukları Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini hatırlatarak, bu konuda gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. - İZMİR

Avrupa Birliği, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı - Son Dakika

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