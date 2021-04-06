Konak'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

Konak'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

06.04.2021 08:52
Konak'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi, System.String[]

Konak Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Pandeminin yükselişe geçmesiyle birlikte artan vakalar nedeniyle toplantı kısa tutulurken, Başkan Batur'un önerisi ile faaliyet raporu ile ilgili görüş ve değerlendirmeler mayıs ayı meclisine bırakıldı.

Konak Belediye Meclisi nisan ayı ikinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yöneteminde toplanan mecliste, pandemi önlemleri nedeniyle oylamalar hızla yapılarak oturum kısa sürede bitirildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un önerisi ile 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylanmasına, ilgili görüş ve eleştirilerin ise mayıs ayının ilk meclis toplantısına ertelenmesine karar verildi. Başkan Batur, meclis açış konuşmasında, Covid-19 salgınında vaka sayılarının yüksek olması ve bulaşın artması nedeniyle oturumu en kısa sürede tamamlamaları gerektiğini söyledi ve "Pandemi sürecinde olağanüstü günler yaşıyoruz. Salgınının hızlandığını, bulaşın arttığını ve vaka sayıların çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durumdan maalesef belediyemiz de etkilendi. Mesai arkadaşlarımız arasında 36 vaka var, 46 kişi de temaslı görünüyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız arasında bugün test yaptırıp sonuçlarını bekleyenler var. Bu nedenle bugün, meclis toplantımızı süratle tamamlamamız gerekiyor. Faaliyet raporumuzun da bugün oylanması gerekiyor. Faaliyet raporunun oylamaya sunulduğu toplantı, yılın değerlendirildiği, eksiklerin ortaya konduğu, eksiklerle ilgili belediye başkanının ve meclis üyelerinin karşılıklı fikirlerini ortaya koyduğu bir oturum olur. Ancak bulunduğumuz durum nedeniyle, raporun eleştirisi ve değerlendirmesi mayıs ayı meclisinde yapılmak üzere faaliyet raporunun bugün oylanmasını rica ettik. Meclisteki tüm siyasi parti gruplarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum. Sağlık her şeyin önünde. Ama gösterdiğiniz bu anlayış da çok önemli" diye konuştu.

Oylama tamam, görüş ve değerlendirmeler bir sonraki mecliste

Meclis açış konuşmasının ardından 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylamasına geçildi. Faaliyet raporu 20 kabul, 7 ret oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Konak Belediyesi'nin 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu hakkında görüş ve eleştiriler ise 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak meclis oturumunda gündeme gelecek.

Konak'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Abdül Batur, Pandemi, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi         
09:58
Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek         
09:27
Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar         
08:37
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir         
08:03
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 10:12:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei