Konak'ın Gençlik Meclisi İlk toplantısını gerçekleştirdi

Meclis toplantısında gençleri yalnız bırakmayan Başkan Batur, "Gençler bu ülkenin geleceği. Ben x,y,z diye isimlendirmiyorum. Gelecek sizde. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bugün bana heyecan verdiniz, geleceğe daha bir umutla bakıyorum. Sizlere güveniyorum" dedi.

Konaklı gençlere kent yönetiminde söz hakkı tanıyacak Konak Belediyesi Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı. 15-28 yaş aralığındaki 37 gençten oluşan meclisin başkanının seçildiği ilk toplantıda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da gençleri yalnız bırakmadı. Toplantıya Başkan Batur'la beraber Gençlerin Konak'ı projesinin mimarı Sosyal İklim Derneği'nin Genç Başkanı Gaye Tuğrulöz de katıldı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve atık üretmemek adına elektronik ortamda gerçekleşen seçimlere üç başkan adayıyla gidilirken en fazla oyu alan Müşerref Zeynep İçel Gençlik Meclisi Başkanı seçildi. Seçim öncesi gençlere seslenen ve tüm adaylara başarı dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Batur, "Bugün, Konak Belediye Başkanı olarak heyecan duyduğum, çok güzel bir çalışmanın sonucunu alıyoruz. Gençlerin düşünceleri, problemleri, kentin sorunlarına gençlerin bakış açısı yerel yönetim olarak bizler için çok önemli. Gençler bu ülkenin geleceği. Gelecek sizde. Sizler bizim için çok değerlisiniz" dedi.

Batur: Sizlere güveniyorum

Konak Belediyesi Gençlik Meclisi'nin başkanının seçildiği ilk toplantısına katılarak konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesi meclis üyelerine ve başkan adaylarına seslendi. "Sizlere güveniyorum" diyerek gençlere cesaret veren Başkan Batur, "Bugün, Konak Belediye Başkanı olarak heyecan duyduğum, çok güzel bir çalışmanın sonucunu alıyoruz. Sosyal İklim Derneği'yle başlayan bu yolculukta, yaptığımız çalışmalar neticesinde, Gençlik Çalıştayı'nın da bu sonuç bildirgesinde yer alan ve yapılması gerektiğine bütün kalbimle inandığım Gençlik Meclisi'nin kurulması talebini hemen değerlendirdik. Gençlerin düşünceleri, problemleri, kentin sorunlarına gençlerin bakış açısı yerel yönetim olarak bizler için çok önemli" diye konuştu.

Gençlik Meclisi'nin önerileri Konak Belediye Meclisi'nde değerlenecek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ümidim Gençliktedir" sözünü hatırlatan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen bağımsız bir kurum olan Gençlik Meclisi'nde belirlenen önerilerin proje bazında, fikir bazında bize gelmesi, bizim meclisimizde değerlendirmesi bizim için çok önemli. Gerçekten sizler bizim ümidimizsiniz. Proje üretimi alanında yapacağınız çalışmalar bizim için gerçekten çok önemli ve değerli. Meclisin toplantılarını da yakından takip edeceğiz. Gençlerle ilgili getireceğiniz projeler, sizin kente bakış açınız değerlenecek"

"Hayallerinize ulaşmak istiyoruz"

Gençleri x,y,z diye isimlendirmediğini, bu ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu belirten Başkan Batur, gençlerin hayallerinin çok önemli olduğunu ve hayallerini paylaşmak istediklerini vurguladı. Gençlik Meclisi'nin oluşmasında emek veren Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Arge Müdürü Turan Ateş ve Konak Belediyesi'nin genç Başkan Yardımcısı Mustafa Anıl Feroğlu'na da teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Batur, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fikrinizi, projenizi, hayalinizi merak ediyoruz. Hayallerinizi bizlerle paylaşın. Biz sizin hayallerinize ulaşmak istiyoruz. Gençler bu ülkenin geleceği. Ben x,y,z diye isimlendirmiyorum. Gelecek sizde. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Konak Belediyesi olarak bu çalışma hem başarılı, hem sürdürülebilir olsun istiyoruz. Bugün bana heyecan verdiniz, geleceğe daha bir umutla bakıyorum. Sizlere güveniyorum."

Tuğrulöz: Umarım bu seçim bu meclisin birleştirici gücü olur

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz de yaptığı konuşmada Konak Belediyesi'yle birlikte ilk olarak Yerel İklim Gençlik Elçileri programı başlattıklarını ve çalışmalarının halen sürdüğünü ifade etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun Gençlik Örgütleri Forumu Derneği ve Sivil Toplum Çalışma Merkezi işbirliği ve Konak Belediyesi paydaşlığında gerçekleşen Gençlerin Konak'ı projesinin de AB Türkiye Delegasyonu tarafından iyi bir uygulama örneği olarak görüldüğünü ve yakında delegasyona bir sunum yapacaklarını müjdeledi. Konak Gençlik Meclisi'nin ilk seçiminin birleştirici olmasını temenni eden Tuğrulöz şunları söyledi:

"Fark ettik ki pandemiyle beraber, Konak'taki gençlerin sorunları değişti. Bu sorunlara karşılık olarak çözüm önerilerini hep beraber oluşturmalıyız, dedik. Bunun için ilçemizde gençlik hakları eğitimi verdik ve atölye çalışmaları yaptık. Daha sonra 50 gençle beraber bir Gençlik Çalıştayı oluşturduk. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la beraber yaptığımız çalıştay değerlendirme toplantısında, çözüm önerilerimizi sürdürülebilir hale getirmek istedik. Konak'ta gençlerin karar alma süreçlerine katılacağı, çözüm önerilerini iletecekleri bir mekanizma oluşturalım istedik. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un destekleriyle bugün gençlik meclisimizin seçimini yapmaktan mutluk duyuyoruz. Gençlerin Konak'ı projesinin başından itibaren, verdikleri destekler için özellikle yerelde her zaman gençlerin arkasında duran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a çok teşekkür ediyorum. Umarım bu seçim, bu meclisin birleştirici gücü olur."

Meclis Başkanı seçildi, komisyonlar belirlendi

Meclis toplantısı, Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Arge) Müdürü Turan Ateş'in meclis seçimi ve çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirdiği sunumla devam etti. Ateş, başkan adayları Müşerref Zeynep İçel, Zehra Betül Kızal ve İrem Aytekin; başkan vekil adayları Şevket Efe Öndersev, Fatma Nur Taşbaş, İlayda Çalışkan, Yağmur Buket Ayaz, Damla Altıntaş ve Selin Uluğ ile sekreterya adayları Elif IŞIK, Ezgi Kurtçu ve İsa Çağlar Pehlivan'ı meclis üyelerine tek tek tanıttı. Elektronik ortamda gerçekleştirilen seçimin ardından Gençlik Meclisi'nin İlk Başkanı Müşerref Zeynep İçel oldu. Birinci Başkan Vekili olarak Şevket Efe Öndersev ve İkinci Başkan Vekili olarak Fatma Nur Taşbaş seçilirken Meclis Sekreteryalığına Elif ışık seçildi. Şevval Nur Çalgın, Ayberk Denizhan Deniz, Zeynep Meltem Uzun asil; Seda Demircİ, Berkay Kılıç ve Sude Sarı da yedek olmak üzere divan üyeleri olarak seçildi. Seçimin tamamlanmasının ardından ise komisyonlar belirlendi. Konak Belediyesi Gençlik Meclisi'nin 15 komisyonu şunlar oldu: Gençlik Komisyonu, Sağlık Komisyonu, İklim ve Çevre Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Spor ve Eğitim Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Hayvan Hakları Komisyonu, Sürdürülebilirlik Komisyonu,Hibe Projeleri Takip Komisyonu, Girişimcilik Komisyonu.