Konak'ın ödülü müzeye geldi - Son Dakika

Konak Belediyesi'nin 10 yıldır ziyaretçilerini ağırlayan ve 300'ün üzerinde eserin sergilendiği Necdet Alpar Mask Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nda kazandığı ödülüne kavuştu. Tarihi Kentler Birliği'nin İstanbul'da gerçekleştirilen 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısıyla birlikte düzenlenen Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde dereceye giren belediyeler de ödüllerini aldı. Necdet Alpar Mask Müzesi'nin "Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri" dalında aldığı ödülü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur adına Konak Belediyesi Meclis üyesi Cenap Börühan teslim aldı.

Gurur duyduk

Müzenin ödüllendirilmesinden büyük bir gurur duyduklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapan köklü tarihine, zengin kültürüne dikkat çekerek, "Bu ödül bizi çok mutlu etti, onurlandırdı. İlçemizde halkımızın hizmetinde olan birçok müzemiz var. Konak Belediyesi geçmişten bugüne bu anlamda çok güzel bir birikim yapmış. Biz daha da zenginleştiriyoruz. Tarihi Kemer Tren İstasyonu'muzu Mimarlık Müzesi'ne çeviriyoruz. Restorasyonunu tamamladığımız Yemişçizade Konağı'mızı da İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte Kurtuluş Müzesine dönüştürüyoruz" dedi. Hazırlıkları yapılan iki müzeyi Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023'te hizmete açacaklarını söyleyen Batur, "Konak'ın tarihi ve zengin kültürünün müzelerimiz aracılığıyla belgelenmesi, sergilenmesi ve elbette nesilden nesle taşınması bizim öncelikli görevimiz" diye konuştu.