Konak'ın Yeni Sahnesi Kral Lear'la Açıldı

Eşrefpaşa Semti'ndeki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi içinde bulunan ve nikah solunu olarak kullanılan sahne yenilenerek görkemli bir tiyatro sahnesi haline getirildi. Akustiği, ışıkları, oturma alanları ve kulisleriyle göz dolduran sahne, derinlik ve uzunluğuyla da İzmir'deki sahneler arasında en iyisi olma iddiasını taşıyor.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Konak Belediyesi'nin kısa sürede tamamladığı yeni sahne ilk kez Oyun Atölyesi'nin sahneye koyduğu 'Kral Lear' oyunuyla İzmirlilerle buluştu. Dünyanın seçkin drama yazarı olarak kabul edilen İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare'in yazdığı, Haluk Bilginer'in çevirisini yaptığı, Muharrem Özcan'ın yönettiği Kral Lear oyunu iki gün boyunca kapalı gişe oynadı. Oyunu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi. Yenilenerek muhteşem bir tiyatro sahnesine dönüşen, 500 kişilik kapasiteye sahip salon hem oyuncular hem de seyirciler tarafından beğenildi.

TRAJEDİNİN KAHRAMANI HALUK BİLGİNER

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Kral Lear olarak seyirciyle buluştuğu oyunda Berfu Öngören, Melike Güner, Nazlı Bulum, Arif Pişkin, Deniz Celiloğlu, Kaan Turgut, Onur Özaydın, Sertan Müsellim, Efe Tunçer ve Hüseyin Sevimli'den oluşan başarılı oyuncu kadrosu izleyenlerden tam not aldı. İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çok katmanlı bir klasik olan oyunun müziği, kostümleri ve ışığı da çok başarılıydı. Tolga Çebi'nin müziğini yaptığı, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın üstlendiği oyunun dekor ve kostüm tasarımı ise Özlem Karabay'a ait. İki perde ve 140 dakika süren oyunun sonunda seyirciler dakikalarca oyuncuları ayakta alkışlandı.21 Şubat Perşembe günü ise Tiyatro Konak'ta projesi kapsamında 'Aynı Kuş Yankılanıyordu İçimizde' oyunu sanatseverlerle buluşacak. Biletler Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nden ve Bilex'ten alınabilecek.