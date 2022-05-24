Konak Kadın Müzesi'ne Yaşam Kültürü ödülü - Son Dakika

Konak Kadın Müzesi'ne Yaşam Kültürü ödülü

Konak Kadın Müzesi\'ne Yaşam Kültürü ödülü
Son Güncelleme: 23.06.2022 10:52

Konak Belediyesi Kadın Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2022 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda, "Yaşam Kültürü Müzeleri" kategorisinde ödül aldı.

Konak Belediyesi Kadın Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nin 6.'sını bu yıl düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nda, "Yaşam Kültürü Müzeleri" kategorisinde ödüle değer bulundu. Müze, kent ve Anadolu kültüründe kadının tarihsel rolünü anlatan yaklaşımı, geleneksel sivil mimari örneği bir yapının yeniden işlevsel hale getirilerek kamunun kullanımına açılması nedenleriyle ödüle layık görüldü. Bu yıl Jüri Özel Ödülü, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Millî Mücadele Müzeleri ile Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere 7 kategoride düzenlenen ve 15 belediyenin toplam 17 müzeyle başvurduğu yarışmada, Soma Belediyesi Kültür Evi Müzesi de Konak Belediyesi'yle aynı kategoride ödül aldı.

Tören haziranda

Konak Belediyesi'ne ödülü, haziran ayında yapılacak TKB Kahramanmaraş Buluşması kapsamında düzenlenecek 2022 TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde verilecek.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Konak Kadın Müzesi'ne Yaşam Kültürü ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konak Kadın Müzesi'ne Yaşam Kültürü ödülü - Son Dakika
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