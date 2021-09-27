KONAK KONSERLERİ BAŞLADI - Son Dakika

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde koronavirüs salgınından dolayı ara verilen 'Konak Konserleri' dizine yeniden başlandı. Sezonun ilk piyano ve keman dinletili açılış resitali havuz başında gerçekleşti.

Helenistik döneme ilişkin anıt eserlerin yer aldığı Kaleiçi Kauçuk Otel bünyesindeki Türk resim sanatının değerli eserlerinin de sergilendiği 'Re22 Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen dinletide piyano sanatçısı Buğra Yüksel ile keman sanatçısı Can Özhan sahne aldı.

ÜNLÜ BESTELER YORUMLANDI

Havuz başındaki 'Sezon Açılış Resitali'ne yerli ve yabancı klasik müzik severlerin ilgisi yoğun oldu. Pandemi kurallarının uygulandığı dinletide sanatçılar Buğra Yüksel, Can Özhan piyano ve kemanlarıyla dünyaca ünlü besteciler N. Paganini, F.Kreisler, F.Chopın, P.De Sarasate, Pİ Tchaikovski, F.Von Vecsey, F.Chopın, V.Monti'nin eserlerini yorumladı.

N.Paganini'nin 'Cantabile' adlı eseriyle başlayan resital, F.Kreisler'in 'Liebeslied' adlı eseriyle devam etti, P.De Sarasate'nin 'Zigeunerwaisen', V.Monti'nin 'Czards' adlı eserleriyle de sonlandı.

SANATÇILARA ALKIŞ YAĞDI

Konserlere ev sahipliği yapan Rengin Ekmekçioğlu, Kaleiçi semtini klasik müzik eserleriyle çınlatan sanatçılara çiçekle teşekkür etti. Sanatçılar, sahneden alkış yağmuru altında ayrıldı. Ekmekçioğlu, konserler dizisinin sürpriz sanatçılarla devam edeceğinin müjdesini de verdi.