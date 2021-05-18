Konak Meclisi'nden ortak bildiri - Son Dakika

Batur: Benci bir belediye değiliz, 'Biz' diyoruz.

2020 yılı Faaliyet Raporuna yönelik görüşlerin dile getirildiği toplantıda eleştirileri yanıtlayan Başkan Batur, "Çalışmalarımızın karşılığında Avrupa'dan, Türkiye'den ödüller kazanıyoruz. Bu, Konak'ın tanıtımıdır. Benci bir belediye değiliz, 'Biz' diyoruz. Beraber yapacağız. Konakta bir taş, taş üstüne koyulduğunda sizler de memnun olmalısınız. Konak hepimizin Konak'ı" dedi.

Konak Belediye Meclisinin, tam kapanma süreci nedeniyle ertelenen mayıs ayı olağan toplantısı, kapanma sonrası ilk iş gününde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği oturumu CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Derya da takip etti. Gündeme dair olayların da değerlendirildiği toplantıda, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ortak bildiri ile kınandı. Başkan Batur, Konak Belediye Meclisi'nin tüm parti grupları ile ortak bir şekilde, saldırıları kınadıklarını ifade etti. Başkan Batur, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid'i Aksa'da bugünlerde yaşanan katliamı dünya kamuoyu seyrediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne dek 52'si çocuk, 192 sivil Filistinli vatandaş vefat etti. Bu konuda bütün dünyanın, dünya kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor. TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler, yaşanan kıyımı ortak bildiri ile kınadılar. Biz de Konak Belediye Meclisi olarak kınıyoruz. Sivil ölümleri, çocuk ölümleri savaş suçudur. Şiddetle kınıyorum. Bir an önce bu kıyımın, bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor" sözleri ile saldırılara yönelik tepkisini dile getirdi.

Konak Belediyesi çalışmaları hız kesmiyor

Meclis açış konuşmasında Konak Belediyesi'nin devam eden çalışmalarını aktaran Başkan Batur, kapanma ve bayram sürecinde çalışmaya ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi. Özellikle temizlik çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Batur, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında açılan yeni yol çalışmasının devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Gültepe Spor Tesisinin tamamlandığını müjdeleyen Başkan Batur, "Gültepe Spor Tesisimiz bölgeye dinamizm getirecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmasına, o bölgenin sosyal yaşamına çok büyük katkısı olacak" dedi. Batur, Aydın Erten Rekreasyon Alanı için de tarih vererek, 24 Mayıs Salı günü 10.00'da ihaleye çıkılacağını bildirdi. Ayrıca tüm hazırlıkları tamamlanan Mübadele Parkı ve Heykeli açılışı için de pandemi sürecine göre planlama yapacaklarını dile getirdi. Öte yandan, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde D grubunu birinci sırada tamamlayan ancak çeyrek finalde elenen Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımına da teşekkürlerini ileten Başkan Batur, bir sonraki sene daha başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu belirterek takıma, takım yöneticilerine, teknik ekibe ve ilgili meclis üyelerine de teşekkür etti.

Faaliyet raporu kısa film ile anlatıldı

Önerge ve komisyonlardan gelen raporların oylanmasının ardından, nisan meclisinde kabul edilen ancak pandemi sürecinin pik yapması nedeniyle görüş ve değerlendirmeleri mayıs meclisine bırakılan 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı. Filmin bitiminde faaliyet raporu ile ilgili görüşler bildirildi. Yapılan eleştirileri cevaplayan Konak Belediye Başkan Batur, geçtiğimiz yıl Konak'ta yapılan hizmetleri de bir kez daha konu başlıkları altında özetlemiş oldu. Konak'ta yaptıkları işlerle gurur duyduğunu ifade eden Başkan Batur, "15 dakikalık bir filme sığmayacak kadar çok hizmet ürettik. Bu işlerin devamı da geliyor" dedi.

Batur: Kentsel dönüşümle ilgili Konak'ta yapılması gereken her şeyi yapıyoruz

Faaliyet raporunda yer alan maddeler içinde kentsel dönüşüme vurgu yapan Başkan Batur, "Gültepe bölgesi kentsel dönüşümünde parselasyon devam ediyor. Beştepeler bölgesi Büyükşehir meclisine gelecek ve kısa süre içinde Gültepe planları gibi yol alacağız. Çalışması süren bölgelerimiz var. Gürçeşme bölgesi ikinci etap projesi tamamlanmak üzere. 230 hektarlık alanı kapsayan bu projeyi yakında meclisimize getireceğiz. Yenişehir- Mersinli bölgesi için alanda çalışmaya başladık. Burası da 250 hektar. Biz tüm bu çalışmaları kendi ekibimizle, kendi imkanlarımızla yapıyoruz" diye konuştu.

Pandemiye rağmen beş yıldızlı tesisler

Faaliyet raporunda yer alan tesisler hakkında da bilgi veren Başkan Batur, önceden başlayan işleri tamamlamanın kararlılık ve samimiyet gerektirdiğini dile getirdi. Toros Sosyal Tesisi için daha önce harcanan 5 Milyon TL'nin üzerine 15 Milyon TL daha harcayarak tesisi kararlı bir şekilde tamamladıkları söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toros Sosyal Tesisimizi kararlılık ve samimiyetle tamamladık. Gültepe Spor Tesisimizi, pandemi nedeniyle başına gelen felakete rağmen tamamladık. Pandemi, bu ülkenin, dünyanın başına gelen en büyük felaket. Tabii ki Konak Belediyesi'ni de etkiledi. Gelirlerimiz düştü. Bu kadar insafsız olmamak lazım. Pandemi herkesi vurdu. Geçen yıl 1 Hazirana kadar kontak çeviremedik. Sadece hijyen, temizlik ve sosyal yardımlara ağırlık verdik. Sonrasında, pandemiye rağmen çalışmaya, hizmet üretmeye devam ettik. 1.Kadriye semt merkezimize başladık. Çınarlı Bilim Merkezimizin temelini attık. Kahramanlar Pazaryerini yaptık. Aydın Erten Rekreasyon Alanı bir plan dahilinde, ihalesi önümüzdeki hafta. Belediye binamız depremde, hasar gördü. Daha sonra binamız yıkıldı. Kamulaştırmalarımızı yaptık. Şimdi projesi de yapılacak, Konak'a yakışan bir binayı kente kazandıracağız. Cemevi proje hazır. Yemişçizade Konağı, İstiklal İlkokulu, İkizevler hazır. Silahhane binası, Kıllıoğlu Hamamı, İkiçeşmeler restorasyonu sürüyor. Alsancak'taki tarihi binamızın kuruldan onayı geldi. Kemer İstasyonu'nda Gençlik Destek Merkezimiz hazır, hangarı da mimarlık müzesi olacak. Türkan Saylan Kültür Merkezimizi Karikatür Müzesi de içinde olacak şekilde yeniliyoruz."

"Biz dilencilik yapmıyoruz, vergimizi ödüyor hakkımızı alıyoruz"

İzka'dan alınan paylar ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Başkan Batur, "Biz vergimizi ödüyoruz, tek bir kuruş vergi borcumuz yok. 12 Milyon TL çevre temizlik vergisi ödedik. O vergiden bize pay ayrılıyor. Ödediğimiz verginin karşılığını almayalım mı? Aldığımız payı da restorasyona, tarihin ayağa kaldırılmasına yatırıyoruz. Roman Kültür Merkezi ile ilgili de İzka'dan gerekli payı aldık. O pay bizim hakkımız. Biz dilencilik yapmıyoruz, hakkımızı alıyoruz" dedi.

"Spora desteğimiz fotoğraf çektirmek için değil"

Hem futbol oyunculuğu hem de kulüp yöneticiliği yapan ve sporun içinden gelen bir Belediye Başkanı olan Abdül Batur, amatör spor kulüplerine verilen destekle ilgili söylenenleri de şu sözlerle yanıtladı:

"Amatör spor kulüplerine destek için elimizden geleni yapıyoruz. Torosgücü şampiyon oldu, destek olduk. Biz fotoğraf çektirmek için değil Torosgücü başarılı olsun diye destek oluyoruz. Başarısını da herkes görecek. Konak Belediyesporun da borcu vardı, yapılandırdık. Kadın takımımız Antalya'ya giderken ödeme yaptık. Maça giderken harçlık vermeyecek miydik? Hem oyuncuydum hem kulüp yöneticiliği yaptım, spordan geldim ben. Yerel yönetimlerin amatör spor kulüplerini desteklemesi gerektiğine de katılıyorum. Elimizden geldiğince desteğimizi sürdürüyoruz."

"Engelsiz Yaşam Köyümüzü görseniz gurur duyarsınız"

Birçok sosyal proje ve tesisin hazır olduğunu ancak pandemi nedeniyle faaliyete geçemediğini ifade eden Başkan Batur, "Engelsiz yaşam köyümüzle gurur duyuyoruz. Çocukları evden alıyoruz eve geri bırakıyoruz, burada bireysel eğitim alıyorlar. İçinde iki de kreşimiz var. Bir gün gelin gezdireyim. Belki o zaman Konak Belediyesi ile gurur duyarsınız.Ayrıca çocuklar ve gençlerin daha çok faydalanacağı 7/24 kütüphane açtık. Maalesef ertesi günü deprem oldu. Minikler Konağı dediğimiz 4 tane kreşimiz var, hepsi hazır, hepsi açılış için pandemiyi bekliyor. Sosyal yardımları söylemeye gerek yok, vatandaş gak demeden guk diyoruz.Kurslarımızı geçen sene sadece 2850 kişi ile 11 Marta kadar yapabildik. Pandemi el versin hemen başlayacağız. Kadın Kooperatifimizle birlikte semt merkezlerimizdeki kadınlarımıza yaşlı hasta bakımı eğitimi vereceğiz ve meslek sahibi olacaklar" dedi.

Kurum içi eğitimler online

Kurum içi eğitimler için başkanı olduğu Kıyı Ege Belediyeler Biriliği ile koordineli çalıştıklarını ve online eğitim için hazırlıkların tamamlandığını anlatan Batur, "Kıyı Ege Belediyeler Birliğindeki tüm belediyeler kurum içi eğitimler için taleplerini bildirdi, müracaat etti. 106 belediyeden 8700 personelin eğitimi ile ilgili talep geldi. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Online eğitim yapacak bir organizasyon düzenledik. Ayrıca online yayınlarımız var. Personel arkadaşlarımız bu mevzuat bültenlerini takip ediyor" diye konuştu.

"Teşekkür eden belediye başkanıyım"

Faaliyet raporu ve raporda yer alan hizmetlerden gurur duyduğunu ifade eden Başkan Batur, "Ben değil biz" dediklerine ve Birlikte Konak anlayışına vurgu yaptığı konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Pandemi ile birlikte şansız bir dönem yaşıyoruz. İki elimiz yağda, balda değiliz. İller bankası payımız azaldı. Pandemi sürecinde belediyelerin kesintilerini yapmayın, destek olun, dedik. İnsanla en fazla temas eden yerel yönetimler,dedik. Yüzde 40, yüzde 25 olan kesintiler, yüzde 50'ye çıktı. Ama ben ağlayan belediye başkanı değilim. Faaliyet raporumuzla, faaliyetlerimizle övünç duyuyoruz. Bunu anketlerle takip ediyoruz. Şimdi konakta seçim olsa daha büyük bir oranla sonuç alırız. Çalışmalarımızın karşılığında Avrupa'dan, Türkiye'den ödüller kazanıyoruz. Bu, Konak'ın tanıtımıdır. Sizin de gurur duymanız lazım. O belediyenin meclis üyesiyim, demeniz lazım. Değerli arkadaşlar, ben her seferinde teşekkür ediyorum. Kaç kere bu meclise teşekkür ettim. Benci bir belediye değiliz, 'Biz' diyoruz. Beraber yapacağız. Bürokrat arkadaşlarımıza, grubumuza, emek verenlere teşekkür ederim. Meclisteki tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür eden bir belediye başkanıyım. Konakta bir taş, taş üstüne koyulduğunda sizler de memnun olmalısınız. Konak hepimizin Konak'ı. İki senelik süreç içinde çalışmaların bu noktaya gelmesinde emeği olan meclis üyeleri, muhtarlar, çalışmaktan gurur duyduğum bürokratlar ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."