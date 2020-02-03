Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı - Son Dakika
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Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı

6 saat önce

İZMİR'de, Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı, System.String[]

İZMİR'de, Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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