Konak Pier - Kadifekale güzergahı İzmir'i ayağa kaldıracak

Konak Pier'den başlayıp Kemeraltı, İkiçeşmelik, Agora aksı üzerinden Kadifekale'ye uzanan rota düzenlenecek. Efes ile aynı kapasitede olan amfi tiyatro gün yüzüne çıkarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnaf örgütü temsilcileriyle yaptığı düzenli toplantıların ikincisini gerçekleştirdi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yöneticileri, oda başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Hamdi Yapıcı'nın katıldığı toplantıda esnafının sorunları ve talepleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Zekeriya Mutlu, bir önceki toplantıda gündeme gelen ve çözülen konularla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e esnafa desteğinden ötürü teşekkür etti.

Hayata geçirecekleri projelerle İzmir esnafının kalkınacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir için en büyük projelerinden birini de açıkladı. Kemeraltı'ndaki sokakların sağlıklaştırılacağını, üst örtü ve aydınlatmayla yedi gün 24 saat yaşayan bir Kemeraltı yaratacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Kemeraltı dünyanın en büyük, en eski açıkhava alışveriş merkezi. Tek başına bir dünya markası. Konak Pier'den çıkıp, Saat Kulesi'ne oradan Kemeraltı'na ve sinagogların restore edildiği Havra Sokağı'na uzanan bir gezi düşünün. Oradan kazıları tamamlanmış Agora'ya çıkıyoruz. İkiçeşmelik'teki bütün dükkanları kaldırıyoruz. Yerine sinemalar, tiyatrolar ve kafeteryalar yapıyoruz. İzmir'in en güzel manzarasının olduğu Kadifekale'ye ulaşıyoruz. Bir az yakınında 20 bin kişilik amfi tiyatro var. Efes ile aynı kapasitede. Kazı başkanımızla görüşüp üç yıl içinde yani 2023 yılında, 10 ayrı ekiple çalışarak buradaki kazıların bitirilmesini planladık. İzmir bir Efes daha kazanacak. Kadifekale'den Konak Pier'e uzanan bu güzergah, İzmir'in kaldıracı olacak. Bu hikayeyi büyütüp,bütün insanlığa sunacağız. İzmir'i böyle ayağa kaldıracağız" dedi.

Esnafın dosyasında ne vardı?

Toplantıda; kruvaziyer turizmi, Mezarlıklar Müdürlüğü ile ilgili yapılması planlanan çalışmalar ile Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin konferans davetine ilişkin konular gündeme geldi. Zekeriya Mutlu, mezarlıklarda eğitim görmüş sertifika sahibi, ehliyetli kişilerin bu işi yapmasıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Başkan Soyer, konunun çözümü için hem ilgili esnaf odalarının hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili birimlerinin bir araya gelip, çözüm bulmasını istedi.

İzmir'e dev gastronomi fuarı geliyor

Kruvaziyer gemilerinin İzmir'e yeniden sefer yapacak olmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını ve bu konuda esnaf olarak hazırlık yapmak istediklerini söyleyen Mutlu'ya turizm alanında hayata geçirecekleri diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Soyer, şunları aktardı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası olarak kruvaziyer gemilerinin İzmir'e sefer yapması için ortak bir idealde buluştuk. Gelecek turistleri ayrıcalıklı hissettirecek özel bir program yapacağız. 2023 yılında Costa ve diğer iki şirketi de dahil ederek haftanın altı günü düzenlenecek seferlerle 1 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz. İzmir turizminin gelişmesi için buna çok ihtiyacımız var. Ayrıca 2021 yılında İtalya'nın Torino kenti dışında ilk defa Türkiye'de İzmir'de dünyanın en ünlü gastronomi fuarı Terra Madre'yi düzenleyeceği z. Bu organizasyonlar İzmir esnafına da katkı sağlayacak. Buna hep birlikte İzmir olarak hazırlanmamız lazım".