Konak'ta 65 yaş için kapıda vergi ödeme hizmeti - Son Dakika

Konak Belediyesi, salgın sürecinde sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kapıda vergi ödeme hizmetini uygulamaya soktu.



Konak Belediyesi, salgında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlara, vergilerini kapıda ödeme kolaylığı getirdi. Hafta içi mesai saatleri içinde yapılacak bu uygulamaya göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların vergileri kapılarında tahsil edilebilecek. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Konak Belediyesinin 444 35 66 no'lu telefon numarasını arayarak, randevu alması gerekiyor.



Vatandaşlara randevu verilirken, evlerine gelecek görevli personelin ismi ve telefon numarası da güvenlik nedeniyle bildirilecek. Evlere gidecek görevliler de Konak Belediyesi kartını gösterere, tahsilatta bulunacak. Ödemeler, nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek.



Önceki hizmetler devam ediyor



Evinden çıkamayan vatandaşa kolaylık sağlayan bu hizmetin yanı sıra ödemeler, belediyenin Konak'ta bulunan Mali Hizmetler Binası ile Vakıflar Bankası şubelerinden de yapılabilecek. Vatandaşlar daha önce olduğu gibi belediyenin www.konak.bel.tr adresli resmi web sitesinden, e-belediye linkini tıklayarak ya da Konak Belediyesinin mobil uygulamasını kullanarak ödeme yapabilecek.



Ayrıca vatandaşlar, banka şubeleri ve banka hesaplarından Konak Belediyesi Vakıfbank İBAN numarası TR 3300 0150 0158 0072 9229 0568 (Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesi - Şube Kodu 126 ) ile PTT şubelerinden Konak Belediyesi posta çeki hesabı 218227'yi kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Vergi ödemeleri, 1 Haziran 2020 tarihinde son bulacak. - İZMİR