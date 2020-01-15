Konak'ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020'de hedef 12 bin ton - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, yürütülen asfaltlama, sokak ve kaldırım düzenleme çalışmaları ivme kazanırken, önceki yıl kentin sokaklarına 8 bin 500 ton asfalt serildiği, bu yıl 12 bin ton asfaltın ihtiyaç duyulan sokaklarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un talimatıyla hızlanan asfaltlama çalışmalarının 2020 yılında da artacağı açıklandı. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, sokak düzenleme ve yenileme çalışmaları ile yüzlerce sokak yenilendi. Özellikle yakın zamanda açılışı gerçekleşecek Toros Pazaryerine çıkan sokaklardan başlayan asfaltlama işlemleri, belediye ekiplerinin seri çalışmaları ile kısa zamanda çevre mahallelere de ulaştı. Böylelikle hem vatandaşların hem de esnafın pazar yerine daha rahat şartlarda ulaşmasının önü açılmış oldu.



30 mahallede art arda yürütülen çalışmalar ile ihtiyaç duyulan sokaklara asfalt serildi, 80 mahallede ise asfalt yamalama işlemi gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmalarında, Konak Belediyesinin Gediz'deki asfalt şantiye tesisinde kendi ürettiği asfalt kullanıldı. Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 ton asfaltın serildiği Konak sokaklarında yeni yılda 12 bin ton asfalt kullanılması hedefleniyor. - İZMİR