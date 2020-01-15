Konak'ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020'de hedef 12 bin ton - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak'ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020'de hedef 12 bin ton - Son Dakika

Konak'ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020'de hedef 12 bin ton

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, yürütülen asfaltlama, sokak ve kaldırım düzenleme çalışmaları ivme kazanırken, önceki yıl kentin sokaklarına 8 bin 500 ton asfalt serildiği, bu yıl 12 bin ton asfaltın ihtiyaç duyulan sokaklarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.

Konak'ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020'de hedef 12 bin ton, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, yürütülen asfaltlama, sokak ve kaldırım düzenleme çalışmaları ivme kazanırken, önceki yıl kentin sokaklarına 8 bin 500 ton asfalt serildiği, bu yıl 12 bin ton asfaltın ihtiyaç duyulan sokaklarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un talimatıyla hızlanan asfaltlama çalışmalarının 2020 yılında da artacağı açıklandı. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, sokak düzenleme ve yenileme çalışmaları ile yüzlerce sokak yenilendi. Özellikle yakın zamanda açılışı gerçekleşecek Toros Pazaryerine çıkan sokaklardan başlayan asfaltlama işlemleri, belediye ekiplerinin seri çalışmaları ile kısa zamanda çevre mahallelere de ulaştı. Böylelikle hem vatandaşların hem de esnafın pazar yerine daha rahat şartlarda ulaşmasının önü açılmış oldu.


30 mahallede art arda yürütülen çalışmalar ile ihtiyaç duyulan sokaklara asfalt serildi, 80 mahallede ise asfalt yamalama işlemi gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmalarında, Konak Belediyesinin Gediz'deki asfalt şantiye tesisinde kendi ürettiği asfalt kullanıldı. Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 ton asfaltın serildiği Konak sokaklarında yeni yılda 12 bin ton asfalt kullanılması hedefleniyor. - İZMİR

Konak Belediyesi, Abdül Batur, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
17:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2) - Son Dakika
17:23 Antalya yabancıya konut satışında 2019 rekoru - Son Dakika
17:23 Kosova'da reçak katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
17:23 Kilyos'ta balıkçı teknesinin batmadan önceki fotosu - Son Dakika
17:23 Spor beşiktaş'a yeni sponsor - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020'de hedef 12 bin ton - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]