Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor - Son Dakika

Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor

09.01.2021 13:13
Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor, System.String[]

İzmir'de, Konak Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentte afet ve acil durumlara karşı önlemler güçlendirildi.

İzmir'de, Konak Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentte afet ve acil durumlara karşı önlemler güçlendirildi. Protokolle, olası bir afet ya da acil durumda tüm iletişim sistemleri çökse bile, radyo dalgaları kullanılarak dünyanın her yeri ile iletişim sağlayabilecek bir Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurulması kararlaştırıldı.

Konak Belediyesi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi arasında düzenlenen iş birliği protokolüyle, olası afet ve acil durumlar karşısında Konak'ta vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan'ın karşılıklı imzaları ile hayata geçen protokolün imza töreninde; TRAC Şube Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Hüneröz ve Burak Abatay ile Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak da hazır bulundu. Protokol kapsamında, doğal afetler gibi iletişimin kesilme ihtimali olduğu durumlarda, iletişimi ve koordinasyonu sağlamak için Konak'ta bir Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurulması kararlaştırıldı. Devam eden pandemi ve 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem felaketini hatırlatarak afetlere karşı tedbir almanın önemine dikkat çeken Başkan Batur, "Bir felaket olamamasını diliyoruz; ama tedbirimizi de alıyoruz. Protokolümüz, iki kurum için de hayırlı olsun" dedi.

İlk buluşma depremden önce

2020 yılında pandemi ve İzmir'de yaşanan deprem başta olmak üzere bugüne kadar görülmemiş felaketlerle karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Batur, gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemine dikkat çekti. TRAC ile görüşmelere İzmir'de yaşanan deprem felaketi öncesi başladıklarını ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

"Deprem öncesi TRAC ve AKUT ile iletişim halindeydik. Bugün imzaladığımız protokolün ilk adımları o zaman atılmıştı. 2020 yılında birçok felaketle karşılaştık; iklim ve çevre şartları değiştiğinden beri her türlü felaketi yaşar olduk. Bu konuda bize gelen güzel çalışmaları uygulamaktan ve TRAC ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Bir felaket olmamasını diliyoruz ama tedbirimizi de alıyoruz. Protokolümüz, iki kurum için de hayırlı olsun."

"Depremden ders çıkardık"

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan da, yaşanan felaketlerden ders çıkarıp İzmir için birlikte çalışmak gerektiğinin altını çizerek, "Yaşadığımız bu felaketleri çok uzun bir tatbikat gibi değerlendirip dersler çıkartmak lazım. Sizinle beraber konuşup çalışmaya başladığımız konuların üzerine bu depremi yaşamamız bizi kamçılamış da oldu. Biz de kendimize göre dersler çıkardık, eksiklerimizi gördük, tespitlerimizi yaptık. Birlikte şehrimiz için güzel işler yapmayı umuyoruz. Amacımız hayat kurtarmak, Konak Belediyesi desteği ile daha da güçlü olacağız" dedi.

Afet anında Konak tüm dünya ile iletişimde

Konak Belediyesi ve TRAC İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol ile olası afet ve acil durumlar sırasında yaşanabilecek iletişim ve koordinasyon sorunlarına karşı hazırlıklı olunması için birlikte çalışmalar yapılacak. Felaket anında olağan haberleşme sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi riskine karşı, acil durum telsiz haberleşme çevrim içi hizmetleri ve alternatif haberleşme sistemleri için altyapı oluşturulacak. Böylece acil durumlarda vatandaşlar acil yardım taleplerini hızlıca iletebilecek, komşu ilçe ve il belediyeleri ile anında irtibat sağlanabilecek. Konak ilçe sınırları içerisinde belirlenecek yüksek rakımlı bir noktada Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurularak, herhangi bir afet ya da acil durumda, diğer tüm iletişim sistemleri kapansa bile Konak, dünyanın her noktası ile iletişim halinde kalacak. Radyo dalgaları ile kurulacak iletişim ile tüm devlet kurumları, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ile kesintisiz haberleşme sağlanacak. - İZMİR

Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor
Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor
Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor

Konak Belediyesi, İzmir, Konak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor - Son Dakika


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