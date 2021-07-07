Üye Girişi
Konak'ta "Askıda Kurban" Dayanışması - Son Dakika

Konak'ta "Askıda Kurban" Dayanışması

07.07.2021 09:48
Konak'ta

Konak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle "Askıda Kurban" dayanışma kampanyası başlattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar yararına yürüttüğü kampanyalar ve uygulamalar ile en güzel dayanışma örneklerini sergileyen Konak Belediyesi "Askıda Kurban" dayanışma kampanyası ile yine yüzleri güldürecek.

Konak Belediyesi "Askıda Kurban" kampanyası ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda yürüttüğü "Askıda Kurban" dayanışma kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine 2 Ton kurban eti ulaştıran Konak Belediyesi'nin bu yıl hedefi iki tonu aşmak.

Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Konak Belediyesi'nin "Askıda Kurban" kampanyasına destek olmak isteyen hayırseverler, belli bir kilo sınırlaması olmaksızın, dilediği kadar kurban etiyle kampanyaya katılım sağlayabilecek. Hayırseverler, Konak Belediyesi'nin 0 552 5916717 numaralı telefonundan ya da 0 533 071 55 65 numaralı Whatsapp hattından kampanyaya katılımla ilgili tüm detayları öğrenebilir.

Hayırseverler "Askıda Kurban" etlerini belediyeye nasıl ulaştıracak

Hayırseverler, "Askıda Kurban" kampanyası çerçevesinde kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 ayrı şekilde Konak Belediyesi'ne ulaştırabilecek. Birincisi; hayırseverler kurban etlerini, Konak Belediyesi'nin Basmane'de bulunan hizmet binasına gelerek Kurban Bayramı süresince özel görevlendirilecek olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline teslim edebilecekler. İkinci olarak; kurban etlerini Konak Belediyesi'ne getirme imkanı olmayan veya evinden kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler için, Konak Belediyesi personelleri, hayırseverlerin bulunduğu adresten de kurban etini teslim alabilecekler. Üçüncü olarak; geçtiğimiz yıl yürütülen "Askıda Kurban" kampanyasında olduğu gibi büyük zincir marketlere yapılan siparişlerde adres olarak Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasının verilmesi halinde, kurban etleri Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınabilecek.

Bağışlar, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacak

"Askıda Kurban" kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin yapmış olduğu kurban eti bağışları, Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından, bekletilmeden aynı gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bağışlanan kurban etleri, sisteme kayıtlı gerçek ihtiyaç sahiplerine eşit olarak pay edilecek.

Konak'ta Askıda Kurban Dayanışması

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı, Basmane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak'ta 'Askıda Kurban' Dayanışması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu 16:02 İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp 15:49 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik 15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı 15:01 Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti 14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım 14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti 13:46 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti

Son Dakika Haberleri
16:01 İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu
15:53 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi
15:48 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp
15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik
15:14 11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu
15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu
15:01 Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
15:00 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu
14:59 Zonguldak'ta dere taştı! Dükkan ve otomobilleri sel vurdu
Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi         
16:08
24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi         
15:53
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu 11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu         
15:14
Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu         
15:01
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi         
13:29
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler         
11:44
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 16:29:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ta "Askıda Kurban" Dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement