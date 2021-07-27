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Konak'ta Askıda Kurban ile bayram dayanışması - Son Dakika

Konak'ta Askıda Kurban ile bayram dayanışması

27.07.2021 15:11
Konak'ta Askıda Kurban ile bayram dayanışması, System.String[]

Konak Belediyesi'nin başlattığı Askıda Kurban kampanyası ile hayırseverlerin bağışladığı yaklaşık 3 bin 500 kilogram kurban eti ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Darda olanın her zaman yanında olan Konak Belediyesi Kurban Bayramı'nda da yardıma muhtaç vatandaşları unutmadı. Başlattığı 'Askıda Kurban' kampanyası ile hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Konak Belediyesi, bayram boyunca toplanan yaklaşık 3 bin 500 kilogram kurban etini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırdı. Kampanyaya Konak'ın yanı sıra; Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Karşıyaka, Menderes ve Çeşme gibi İzmir'in farklı ilçelerinden hayırseverler destek verdi. Konak Belediyesi'nin dayanışma kampanyasında bağışlanan kurban etleri, destek veren hayırseverlerin evlerine giden görevli personeller tarafından alındı. Özel araçlarla Konak Belediyesi'nin Aşevi'ne getirilen kurban etleri, burada görevliler tarafından uygun şekilde kesilerek, 1,5 kilogramlık paketler halinde dağıtım için hazırlandı. Kurban etleri Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce tespit edilen yardıma ihtiyaçlı ailelerin evlerine yine özenle ulaştırıldı.

Hem bağışçı hem gönüllü oldular

Askıda Kurban kampanyasına destek verenler arasında İzmir'deki bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan emekçiler de yer aldı. Şirket çalışanları el ele vererek, gönüllerinden kopan bağışlarla aldıkları 3 kurbanlık koyunu Konak Belediyesi'ne teslim etti. Kampanyaya destek verenlerden bazıları dağıtımlara da katılarak, yardımların nasıl ulaştırıldığını bizzat görme fırsatı da buldu. İstanbul'da yaşayan ancak bayram dolayısıyla İzmir'e gelen bir hayırsever de, bağışladığı 80 kilogram kurban etinin evlere dağıtımında bizzat gönüllü olarak yer aldı.

Batur: Konak'ta dayanışma halkamızı büyütüyoruz

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Askıda Kurban" kampanyasının beklenenden daha iyi sonuçlandığını belirterek, bağışta bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Bayramların dayanışmanın öne çıktığı, paylaşmanın verdiği huzurun en fazla hissedildiği zamanlar olduğunu dile getiren Batur, Konak Belediyesi olarak hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Batur, "Konak'ta dayanışma halkamızı büyütmeye devam ediyoruz. Başlattığımız Askıda Kurban kampanyamıza bu yıl da büyük destek geldi ve bayram boyunca yaklaşık 3,5 ton kurban eti bağışı aldık. Sadece Konak'tan değil, İzmir'in birçok farklı ilçesinden destek veren hemşehrilerimiz oldu. Belediyemiz eliyle kurulan bu iyilik köprüsüne destek olan tüm hayırsever hemşehrilerimize, bayram boyunca evinden, ailesinden uzak kalarak çalışan belediye personeli arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi, Kurban, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak'ta Askıda Kurban ile bayram dayanışması - Son Dakika


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