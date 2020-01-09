Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği - Son Dakika Spor

Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği

6 saat önce

SÜPER Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı maçla yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak Göztepe'nin başlattığı bayrak asma kampanyasına en büyük destek Konak Belediyesi'nden geldi.

Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği, System.String[]

SÜPER Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı maçla yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak Göztepe'nin başlattığı bayrak asma kampanyasına en büyük destek Konak Belediyesi'nden geldi. Göz-Göz'ün 95 yıllık tarihinde kendi evi olacak ilk stadının heyecanına Konak Belediyesi de ortak oldu. Göztepe Başkan Mehmet Sepil'in kulüp binasına Göztepe bayrağı asması ve bayrak asma çağrısıyla taraftarlar arasında başlayan kampanyaya Konak Belediyesi de Mithatpaşa Caddesi üzerine astığı dev bayraklarla destek verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un talimatıyla asılan bayraklar, açılışı gerçekleştirilecek Gürsel Aksel Stadı'nın yolu üzerine ve stat girişine yerleştirildi. Taraftarın da büyük ilgi ve beğeniyle karşıladığı dev bayraklar, sarı-kırmızılı kulübün semti Göztepe semalarında dalgalanmaya başladı. Başkan Sepil'in, "Eve Dönüyoruz" sloganına ithafen Konak Belediyesi'nin astığı bayraklarda da, "Evine Hoş Geldin" yazısı yer aldı. Dev bayraklara ek olarak kulübün kuruluş yılına ve tarihine vurgu yaparak 1925 adet el bayrağı da Göztepe esnafına dağıtılacak.


Konak Belediyesi, Konak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti
Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı! Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare

Son Dakika Haberleri
19:27 Tahkim Kurulu'ndan son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika Spor
19:24 Ryan Babel Hollanda'ya gitti - Son Dakika Spor
19:15 Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim: 2-2 - Son Dakika Spor
19:14 Fenerbahçe'nin Antalya kampı - Son Dakika Spor
19:11 Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1 - Son Dakika Spor
18:32 Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti - Son Dakika Spor
18:26 Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]