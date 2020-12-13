Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam - Son Dakika

Konak Belediyesi, sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Klinik ve mama desteği sağlamak adına faaliyetlerini sürdüren Hayvanlar için Projeler Derneği (Hipder) ile el ele veren Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan can dostlara şifa oldu.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte örnek projelere imza atan Konak Belediyesi, bu kez sokak hayvanları için çağrı yapan Hipder ile bir araya geldi. Derneğin gönüllü olarak bakımını üstlendiği 100'ü aşkın köpeğin bakım ve tedavisi için harekete geçen Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, deneyimli veteriner hekim ekibiyle can dostların sağlık ihtiyaçlarına destek oldu. Soğuk ve yağmurlu havaların etkisiyle hastalıklara daha da açık hale gelen, güçten düşmüş, kimisi de bedensel engele sahip olan köpeklerle ile ilgilenen veteriner hekimler, 90 köpeğin parazit tedavisini yaptı. Dernek gönüllülerinin sokakta bakımını üstlendikleri köpekleri tek tek muayene eden Konak Belediyesi veteriner hekimleri, 13 köpeğin de kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirdi.

Sevimli dostların sesi oldular

Veteriner hizmetlerinde hayvan dostu sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunlarını dile getirme şansı olmayan sokak hayvanlarının sesi olan sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Biz daha iyi hizmet üretmek ve bu hizmeti üretirken de dokunduğumuz yerde fark sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile her zaman temas halinde olmayı seçtik. STK'lar bize nerde sıkıntı var, nerede ihtiyaç var, hangi projelerde destek gerekiyor bunları doğrudan aktarıyor. Onların varlığı ile doğru zamanda, doğru yerde olabilmenin gururunu taşıyoruz. Bu işbirlikleri sevimli dostlarımız için olduğunda ayrı bir anlam taşıyor. Sokak hayvanlarına ses olan Hipder'i de önemsiyor, çabalarını değerli buluyor, sevimli dostlar için omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Sokaktaki canlar Konak Belediyesi'ne emanet

Hipder Kurucu Başkanı Funda Bonomo da Konak Belediyesine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Sahipsiz hayvanları koruyup daha iyi koşullarda yaşatmaya çalışmanın zor ve çok masraflı bir mücadele olduğu şehrimizde ilk kez bir belediye veterinerliğine gözümüz kapalı güvenebiliyor ve canlarımızı emanet edebiliyoruz. Sokaktaki dostlarımızı en az bizler kadar sevdikleri, koruyup kolladıkları gibi; derneğimiz himayesindekilere de yardım eli uzattıkları için minnettarız. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ve tüm çalışmalarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Kısıtlamalarda mama desteğine devam

Duyarlı vatandaşlardan ve STK'lardan gelen ihbar ve talepleri dikkate alan Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 40 ayrı noktada kedi ve köpeklere mama desteği sağlarken güvercinlerin bulunduğu 6 noktada da kuşları buğday ile besliyor. İki gün üst üste yapılan mama ve yem dağıtımında yaklaşık 250 kilogram mama ve 40 kilogram buğday, sokaktaki sevimli dostlara ulaştırılıyor. Kısıtlamalar devam ettiği sürece can dostlara mama ve yem desteği de sürecek. - İZMİR