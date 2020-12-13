Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam - Son Dakika

Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam

13.12.2020 11:13
Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam, System.String[]

Konak Belediyesi, sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Konak Belediyesi, sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Klinik ve mama desteği sağlamak adına faaliyetlerini sürdüren Hayvanlar için Projeler Derneği (Hipder) ile el ele veren Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan can dostlara şifa oldu.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte örnek projelere imza atan Konak Belediyesi, bu kez sokak hayvanları için çağrı yapan Hipder ile bir araya geldi. Derneğin gönüllü olarak bakımını üstlendiği 100'ü aşkın köpeğin bakım ve tedavisi için harekete geçen Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, deneyimli veteriner hekim ekibiyle can dostların sağlık ihtiyaçlarına destek oldu. Soğuk ve yağmurlu havaların etkisiyle hastalıklara daha da açık hale gelen, güçten düşmüş, kimisi de bedensel engele sahip olan köpeklerle ile ilgilenen veteriner hekimler, 90 köpeğin parazit tedavisini yaptı. Dernek gönüllülerinin sokakta bakımını üstlendikleri köpekleri tek tek muayene eden Konak Belediyesi veteriner hekimleri, 13 köpeğin de kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirdi.

Sevimli dostların sesi oldular

Veteriner hizmetlerinde hayvan dostu sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunlarını dile getirme şansı olmayan sokak hayvanlarının sesi olan sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Biz daha iyi hizmet üretmek ve bu hizmeti üretirken de dokunduğumuz yerde fark sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile her zaman temas halinde olmayı seçtik. STK'lar bize nerde sıkıntı var, nerede ihtiyaç var, hangi projelerde destek gerekiyor bunları doğrudan aktarıyor. Onların varlığı ile doğru zamanda, doğru yerde olabilmenin gururunu taşıyoruz. Bu işbirlikleri sevimli dostlarımız için olduğunda ayrı bir anlam taşıyor. Sokak hayvanlarına ses olan Hipder'i de önemsiyor, çabalarını değerli buluyor, sevimli dostlar için omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Sokaktaki canlar Konak Belediyesi'ne emanet

Hipder Kurucu Başkanı Funda Bonomo da Konak Belediyesine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Sahipsiz hayvanları koruyup daha iyi koşullarda yaşatmaya çalışmanın zor ve çok masraflı bir mücadele olduğu şehrimizde ilk kez bir belediye veterinerliğine gözümüz kapalı güvenebiliyor ve canlarımızı emanet edebiliyoruz. Sokaktaki dostlarımızı en az bizler kadar sevdikleri, koruyup kolladıkları gibi; derneğimiz himayesindekilere de yardım eli uzattıkları için minnettarız. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ve tüm çalışmalarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Kısıtlamalarda mama desteğine devam

Duyarlı vatandaşlardan ve STK'lardan gelen ihbar ve talepleri dikkate alan Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 40 ayrı noktada kedi ve köpeklere mama desteği sağlarken güvercinlerin bulunduğu 6 noktada da kuşları buğday ile besliyor. İki gün üst üste yapılan mama ve yem dağıtımında yaklaşık 250 kilogram mama ve 40 kilogram buğday, sokaktaki sevimli dostlara ulaştırılıyor. Kısıtlamalar devam ettiği sürece can dostlara mama ve yem desteği de sürecek. - İZMİR

Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam
Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam
Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam
Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam

Sivil Toplum Kuruluşları, Konak Belediyesi, toplum, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler         
12:01
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı 2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı         
10:02
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu         
09:40
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 12:20:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ta can dostlar için STK'larla işbirliğine devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei