Konak'ta can dostlara Eksiksiz hizmet - Son Dakika

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi, bahar aylarında yavruların da artmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin dört bir yanından gelen ihbarları değerlendiren merkez, sene başından bu yana 2 bine yakın kedi ve köpeği konuk etti. Konak Belediyesi'nin uzman veteriner hekimlerince bakım ve tedavileri gerçekleştirilen can dostlara gerekli aşılama ve operasyonları özenle yapıldı. Bin 500'e yakın can dostun parazit aşıları ile hem sokak hayvanları hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyan kuduz aşıları yapıldı. Öte yandan bine yakın kedi ve köpeğe de daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlayacak kısırlaştırma operasyonu yapıldı.

Engelli Kedi Evi inşaatı tam gaz devam

Konak Belediyesi'nin ödüllü projesi Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı da Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda temeli atılan merkez tamamlandığında ilçedeki engelli kedilerin bakım ve tedavisi için örnek bir tesis olacak. 580 metrekarelik bir alanda inşaatı süren merkez, 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere üç bloktan oluşacak. Engelli kedilerin sahiplenilmek için şansları yükselirken, merkez onlara ömür boyu barınma imkanı da sunacak.