Konak'ta Engelleri Kaldıracağız

Başkan Batur etkinlikte "Engellilerimize yönelik, engelleri ortadan kaldıracak proje ve çalışmalarımızla geliyoruz. Bu güzel çocuklarımızın ve ailelerin her zaman yanındayız" dedi.

Farklılıkları ile Güzel, Farkındalıkla Güzel

Tarihi Havagazı fabrikasında düzenlenen buluşma etkinliğine CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İyi Parti Konak İlçe meclis üyesi adayı ve Bir Hayata Dokun Derneği Başkanı Burcu Bostancıoğlu, Ulusal Down Sendromu derneği Başkanı Aslı Soykal, Anadolu Down Sendromu Derneği Başkanı Dr Mustafa Erdek, Narlıdere'de Zihinsel Özürlüleri Koruma ve Destekleme Derneği başkanı Besim Toker ile Down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşmalar gerçekleştiren dernek başkanları Down sendromlu çocuklar ve onların ailelerinin yaşadığı sorun ve talepleri Başkan Batur'a aktardı ve günün önemine dikkat çektiler. Farkındalık günü etkinliğine katılan çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Batur, onları dinledi ve down sendromlu çocuklarla dans etti. Batur "2004 yılından bugüne özel çocuklarımız için hazırladığımız çalışmalara yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Nar Taneleri Akşam Bakım Merkezimiz ve Nar Taneleri özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimiz ile özel çocuklarımızın ihtiyaçlarını bugüne kadar karşılamaya çalıştık. Engelli ailelerimiz iyi bilir, bu kardeşlerimizin bakımı, tedavisi, rehabilitasyonu hiç bitmez, yaşam boyu devam eder. Zaten ailelerin tek kaygısı ben eğer olmazsam, bana bir şey olursa engelli çocuğuma, eşime, dostuma ne olur. Biz bunu çok iyi anlıyor ve bu ailelerimizin de sosyal hayatları içinde kendilerine zaman ayırması ve çocuklarını güvenilir ellere teslim ettiklerinin rahatlığıyla biraz nefes almaları. Bu yüzden Narlıdere'de Akşam Bakım Merkezimizi kurduk. Narlıdere'de tüm aileler bundan son derece memnun. Konak'ta göreve geldiğimde ilk olarak yapacağım işlerden bir tanesi engelli danışma merkezini, masasını kurarak faaliyete geçirmek olacak. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde bir araya geldik. Fark etmeyenlerin dikkatini çekmek ve fark ettiğimiz sorunların çözümlerinin üretmek için sizlerle bir araya geldik. Biz 2004 yılından bu yana tüm sorunların farkındayız ve sizlerin yanındayız. Konak'ta üreteceğimiz projelerle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu özel çocuklarımız, sadece 1 kromozom fazlasıyla, sevgiyle, eğitim ve sosyal farkındalıkla hayata katılabiliyorlar. Toplumun bu sosyal farkındalığı en kısa zamanda her alanda kazanmasını sağlamalıyız. Biz her zaman yanınızda olacağız. Bu güzel çocuklarımız Farklılıkları ile Güzel, Farkındalıkla Güzel!. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı farkında olmaya davet ediyorum" dedi.