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Konak'ta Engelleri kaldıran yürüyüş - Son Dakika

Konak'ta Engelleri kaldıran yürüyüş

03.12.2021 16:15
Konak'ta Engelleri kaldıran yürüyüş

Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nü, Konak Belediyesi'nin en çok beğenilen ve haz veren hizmeti olarak niteleyen Başkan Batur, "Bugün çocuklarımız, özgürce yürüdüler. 'Ben de varım' dediler, İyi ki varsınız. Konak'ta engel yok, hep birlikte varız" dedi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yaptığı konuşmada engelli istihdamı konusuna değinerek, engelli kadrolarının bir an evvel atanması gerektiğini dile getirdi.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşle farkındalık yarattı. Caddeyi bir uçtan bir uca, ellerinde rengarenk pankartlarla geçen öğrencileri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir İl ve Konak İlçe Yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar karşıladı."Ben de varım", "Her şeyi başarabilirim, varlığıma saygı duyduğunda", "Farkında ol, empati kur", "Fırsat ver, engeli kaldır", "Ben de varım, kulaklarını tıkama", "Ben de varım, gözlerini kapama", "Biz de varız, birlikte varız", "Aramızda engel yok, sevgimize engel yok", "Düşünceni aş, engeli kaldır", Kalbindeki engeli kaldır" yazılı pankartlarıyla yürüyen çocuklara çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Başkan Batur, "Ben de varım, diyorsunuz, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber olmak bize ayrıca haz veriyor, onur veriyor. Engelli bireylerimizin her zaman yanında olan belediyecilik anlayışımızı bundan sonra da sürdüreceğiz" sözleriyle engelli bireylerin ve ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Hayata tutunsunlar diye

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde sonlanan yürüyüşün ardından yapılan etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yerel yönetimlerin engelli bireylerin yanında olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Batur, engelli çocuklarla birlikte ailelerinin hayat şartlarının da iyileşmesi için hizmet ürettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Konak Belediyesi olarak ilk yaptığımız, en çok beğendiğimiz ve haz duyduğumuz çalışmalardan bir tanesi Engelsiz Yaşam Köyü'nü kurmaktı. Orada çocuklarımızın bireysel eğitimlerini görmeleri, fiziksel konularda fizyoterapistler eşliğinde destek almaları çok önemli. İki çocuğumuz, Ege ve Rabia orada yürümeyi öğrendi. Engelli kardeşlerimizin yeteneklerinin daha iyi noktaya gelmesi, hayata tutunabilmeleri ve en önemlisi de onların ailelerinin daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilmeleri için çok güzel bir organizasyon yapıldı ve geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla bu güzel olayı İzmirlilerle paylaştık. Biz elimizden geldiğince; Narlıdere'den bu yana özellikle, engelli çocuklarımızın hayata kazandırılması, velilerin problemlerinin çözülme noktasında elimizden geleni yapıyoruz."

Batur: İyi ki varsınız

Devletin engellilere bireysel olarak bakışının da çok önemli olduğunu kaydeden Batur, engellilerin daha iyi yaşam şartlarına kavuşturabilmesi için daha etkin önlemler ve daha etkin çalışmalar yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) ile beraber Engelsiz Yaşam Köyü'nde çok güzel çalışmalar yatıklarını ifade eden Batur, tüm eğitimcilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Onlar iyi ki var. 'Ben de varım' diyorsunuz, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber olmak bize ayrıca haz veriyor, onur veriyor. Engelliler Günü kutlu olsun. Engelli bireylerimizin her zaman yanında olan belediyecilik anlayışımızı da her zaman bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

Arslan: Engelli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yaptığı konuşmada kendisinin de bir engelli yakını olduğunu belirterek, engelli bireylere ve ailelerine destek olunması gerektiğine dikkat çekti. Engelli istihdamı konusuna değinen Arslan, engelli kadrolarının bir an evvel atanması gerektiğini dile getirerek "Engelli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız, onların sosyal yaşamın içinde, iş yaşamının içinde, her yerde yanlarında olacağız" dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un engelli bireylere yönelik hizmetlerinden övgüyle söz eden Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdül Batur Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Narlıdere'den bugüne ilk hayata geçirdiği projeler hep engellilerle ilgili projeler oldu. Benim için bir belediye başkanının başarısı, yaptığı yollar, parklar, düzenlemeler yapmak değil, hayatı bir bütün olarak ele alması ve engellisiyle, yaşlısıyla, dezavantajlı gruplara öncelikli olarak hizmet vermesidir. Onların farkındalıklarını ön plana çıkaran, hep birlikte aynı kente yaşadığımızın bilinciyle hareket eden belediye başkanı başarılıdır. Kıymetli olan da budur."

Farkındalık için üç dakika

Konuşmaların ardından Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin gösterilerine geçildi. Özellikle çocukların Harmandalı gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Çocukların, "Üç Dakikalık Farkındalık" adlı oratoryo gösterisi ise engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Dünya Engelliler Günü, Engelli, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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