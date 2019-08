Konak'ta engelleri ortadan kaldıracak protokol imzalandı

İmza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı(İZÖV) Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura, Belediye meclis üyeleri, Vakıf yönetici ve üyeleri, belediye bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Tören boyunca, işaret dili ile uzmanları tarafından işitme engelliler vatandaşlar için konuşulanlar aktarıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi yapmış ve Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı(İZÖV) Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura'nın karşılıklı imzaladığı protokolle Eşrefpaşa Hastanesi'nin arkasında yer alan vakıf tesislerinde hem zihinsel özürlü çocukların ve ailelerinin rehabilite edileceği, engelli çocukların sosyal hayata karışmasını sağlayacak, önemli bir hizmet hayata geçirilmiş olacak.

KONAK'TA TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

İmza töreni öncesinde konuşan ve Narlıdere'de belediye başkanlığı yaparken engellilere yönelik yaptıkları projeleri hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "2004 yılında, belediyelerin engellilere yönelik hiçbir çalışması ortada yok iken, biz Narlıdere'de kolları sıvadık ve bu büyük ihtiyacı gidermek için çalışmalarımıza başladık. İlk olarak engellilerle ilgili durumu tespit etmek için engelli haritası oluşturduk. Bölgemizdeki engelli bireylerin durumlarını, sayılarını ve koşullarını ortaya çıkaran bu harita sayesinde tesislerimizi ve tesislerimizde vereceğimiz hizmetleri belirledik. Bu tespitler sonrasında Narlıdere belediye binasının altında engelli merkezimizi oluşturduk. 200'e yakın çocuğumuzu her sabah evlerinden alıp bireysel eğitimlerini gerçekleştirip psikoloji, hukuki ve fiziki destekle onların hayata tutunmalarını sağladık. Sadece engelli çocuklarımızla değil onların aileleri ile de çalışmalar gerçekleştirdik. Engellilere yönelik sosyal proje dalında ödül aldığımız projemiz ' Akşam Bakım Merkezi' ile engelli ailelerimizin de yanlarında olduk. Engelli ebeveynlerin tüm hayatları çocuklarıdır. Sabah uyandıkları andan yatana kadar çocuklarıyla uğraşırlar. Biz ailelerimizi biraz bile olsa bu koşuşturma içinden alarak sosyal hayatın içine dahil edebilmek için engelli çocuklarımızı her akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında merkezimizde ağırlıyoruz. Ailelere toplumla yeniden kaynaşmalarını daha huzurlu bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Narlıdere'de uyguladığımız hem ailelerin takdirini kazanan ve hem de ödül almış bu projenin aynısını Konak'ta da uygulayacağız. Konak'ta tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Engelli dostu belediye olarak, her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

"EYLÜL'DE İLK BİNA HİZMETE AÇILACAK"

Konak'ta en büyük eksiklik olarak bir engelli masası, engelliler ve aileleri ile ilgili bir irtibat noktası olmadığını tespit ettiklerini belirten Konak belediye başkanı Abdül Batur, hemen çalışmaları başlatarak çözüm noktasına geldiklerini ifade etti. Batur, "Seçim sürecinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda engelliler merkezi kurulması ve Konak Belediyesi'nde bir engelli masası olması yönünde fikir birliğine vardık. Geçtiğimiz ay ise meclisimizde, engelli masası kurulması ve hayata geçmesi konularını görüşerek, hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte engelli bireylerin bize ulaşması engellilerin problemlerinin çözülmesi çalışmalarını da yürütmek bizim en önemli görevimiz. Yol su çalışmaları belediyelerin zaten yapması gereken çalışmalar, belediyelerin sosyal yaşantıya dokunması lazım. Bunların en başında engelli bireylere dönük çalışmalar geliyor. Burada çocuklarımızı eğiteceğiz çocuklarımızın hayata bakışı değişiyor onların bireysel olarak iş edinmesi noktasındaki kurslarımızı burada yönlendireceğiz. Burası özellikle zihinsel engelli çocukların olduğu akşam bakım merkezinin de bulunduğu bir merkez olacak. Eylül ayında ilk bina hazır hale gelecek. Daha sonra kademe kademe diğer binalar bitecek" dedi.

"BELEDİYENİN GÖREVİ ŞEHRİN MAĞDURLARINA SAHİP ÇIKMAK"

Törende konuşan iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi yapmış ve Konak Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura'da 'Engelsiz Yaşam Köyü'nün İzmir'deki bütün özürlülere hitap edeceğini söyledi. Özfatura, "Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bize her türlü desteği vererek buranın geniş biçimde hizmete açılmasını vaadini verdi. Protokolü imzaladıktan sonra burası İzmir'deki bütün özürlülere hitap edecek bir özürlüler köyü olacak. Mevcut tesislerin ve binaların yenilenmesini Konak Belediyesi üstlendi. Belediyenin asıl görevi yol, su, kanal yapmak değil, bunu teknik insanlar yapar. Belediye başkanlarının görevi şehrin insanlarına ve özellikle mağdurlarına sahip çıkmak. Engellilere daha iyi bir hayat sunmaktır. Asıl görev şehirdeki korunmaya muhtaç insanları kadını, erkeği, yaşlısı, gencini himaye altına almaktır. Başkan Batur'a bu tesisin hayata geçmesinde ki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.