Konak'ta engelleri ortadan kaldıracak protokol

Konak Belediyesi'nin hayata geçireceği en önemli projelerden birisi olan 'Engelsiz Yaşam Köyü'nü hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştıran protokol törenle imzalandı.

Konak Belediyesi'nin hayata geçireceği en önemli projelerden birisi olan 'Engelsiz Yaşam Köyü'nü hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştıran protokol törenle imzalandı. İmza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura, Belediye meclis üyeleri, Vakıf yönetici ve üyeleri, belediye bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Tören boyunca, işaret dili ile uzmanları tarafından işitme engelliler vatandaşlar için konuşulanlar aktarıldı.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi yapmış ve Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura'nın karşılıklı imzaladığı protokolle Eşrefpaşa Hastanesi'nin arkasında yer alan vakıf tesislerinde hem zihinsel özürlü çocukların ve ailelerinin rehabilite edileceği, engelli çocukların sosyal hayata karışmasını sağlayacak, önemli bir hizmet hayata geçirilmiş olacak.



"Konak'ta tüm engelleri ortadan kaldıracağız"



İmza töreni öncesinde konuşan ve Narlıdere'de belediye başkanlığı yaparken engellilere yönelik yaptıkları projeleri hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "2004 yılında, belediyelerin engellilere yönelik hiçbir çalışması ortada yok iken, biz Narlıdere'de kolları sıvadık ve bu büyük ihtiyacı gidermek için çalışmalarımıza başladık. İlk olarak engellilerle ilgili durumu tespit etmek için engelli haritası oluşturduk. Bölgemizdeki engelli bireylerin durumlarını, sayılarını ve koşullarını ortaya çıkaran bu harita sayesinde tesislerimizi ve tesislerimizde vereceğimiz hizmetleri belirledik. Bu tespitler sonrasında Narlıdere belediye binasının altında engelli merkezimizi oluşturduk. 200'e yakın çocuğumuzu her sabah evlerinden alıp bireysel eğitimlerini gerçekleştirip psikoloji, hukuki ve fiziki destekle onların hayata tutunmalarını sağladık. Sadece engelli çocuklarımızla değil onların aileleri ile de çalışmalar gerçekleştirdik. Engellilere yönelik sosyal proje dalında ödül aldığımız projemiz ' Akşam Bakım Merkezi' ile engelli ailelerimizin de yanlarında olduk. Engelli ebeveynlerin tüm hayatları çocuklarıdır. Sabah uyandıkları andan yatana kadar çocuklarıyla uğraşırlar. Biz ailelerimizi biraz bile olsa bu koşuşturma içinden alarak sosyal hayatın içine dahil edebilmek için engelli çocuklarımızı her akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında merkezimizde ağırlıyoruz. Ailelere toplumla yeniden kaynaşmalarını daha huzurlu bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Narlıdere'de uyguladığımız hem ailelerin takdirini kazanan ve hem de ödül almış bu projenin aynısını Konak'ta da uygulayacağız. Konak'ta tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Engelli dostu belediye olarak, her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.



"Eylül'de ilk bina hizmete açılacak"



Konak'ta en büyük eksiklik olarak bir engelli masası, engelliler ve aileleri ile ilgili bir irtibat noktası olmadığını tespit ettiklerini belirten Konak belediye başkanı Abdül Batur, hemen çalışmaları başlatarak çözüm noktasına geldiklerini ifade etti. Batur, "Seçim sürecinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda engelliler merkezi kurulması ve Konak Belediyesi'nde bir engelli masası olması yönünde fikir birliğine vardık. Geçtiğimiz ay ise meclisimizde, engelli masası kurulması ve hayata geçmesi konularını görüşerek, hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte engelli bireylerin bize ulaşması engellilerin problemlerinin çözülmesi çalışmalarını da yürütmek bizim en önemli görevimiz. Yol su çalışmaları belediyelerin zaten yapması gereken çalışmalar, belediyelerin sosyal yaşantıya dokunması lazım. Bunların en başında engelli bireylere dönük çalışmalar geliyor. Burada çocuklarımızı eğiteceğiz çocuklarımızın hayata bakışı değişiyor onların bireysel olarak iş edinmesi noktasındaki kurslarımızı burada yönlendireceğiz. Burası özellikle zihinsel engelli çocukların olduğu akşam bakım merkezinin de bulunduğu bir merkez olacak. Eylül ayında ilk bina hazır hale gelecek. Daha sonra kademe kademe diğer binalar bitecek" dedi.



"Belediyenin görevi şehrin mağdurlarına sahip çıkmak"



Törende konuşan iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi yapmış ve Konak Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura'da 'Engelsiz Yaşam Köyü'nün İzmir'deki bütün özürlülere hitap edeceğini söyledi. Özfatura, "Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bize her türlü desteği vererek buranın geniş biçimde hizmete açılmasını vaadini verdi. Protokolü imzaladıktan sonra burası İzmir'deki bütün özürlülere hitap edecek bir özürlüler köyü olacak. Mevcut tesislerin ve binaların yenilenmesini Konak Belediyesi üstlendi. Belediyenin asıl görevi yol, su, kanal yapmak değil, bunu teknik insanlar yapar. Belediye başkanlarının görevi şehrin insanlarına ve özellikle mağdurlarına sahip çıkmak. Engellilere daha iyi bir hayat sunmaktır. Asıl görev şehirdeki korunmaya muhtaç insanları kadını, erkeği, yaşlısı, gencini himaye altına almaktır. Başkan Batur'a bu tesisin hayata geçmesinde ki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kampüste neler olacak?



Psiko-Sosyal Destek Merkezi



Engelli çocuğa sahip olan ailelerin çocuklarına ilk kez tanı aldıklarında yaşadığı sürece şok evresi deniyor ve bu evrede aileler genelde durumu kabullenmek istiyor. Durumu kabullenmek istemeyen ailelerde bu dönemde büyük trajediler yaşanır. Ailelerin bu umutsuz ve depresif dönemlerinde eğitim, sağlık, yasal ve sosyal hakları anlamında hem doğru yönlendirilmesi, hem de aileye psiko-sosyal destek hizmeti vererek bu süreci daha çabuk atlatması, kabul ve uyum sürecine geçişlerinin sağlanması için bu merkez psikologları, sosyologları ve psikolojik danışmanlarıyla İzmir geneline ücretsiz hizmet verecek.



Mesleki Eğitim ve İstihdam Birimi



Ülkemizde engelli bireylerin 18 yaşına kadar özel eğitim hizmetlerinden yararlanma konusunda devlet okulları ve özel kurumlar destek verse de 18 yaş üstü engelli bireylerin mesleki eğitimleri açısından sıkıntı oldukça büyük. Engelli bireylerin mesleki eğitim almaları onların ailelerine olan bağımlılığını azaltacak. Uygun meslek sahibi olmalarını sağlanarak tüketen değil, üreten bireyler haline gelecekler. Özgüvenleri artacak, ekonomik yaşama katılan engelli bireylerle birlikte ailelerinin de sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılmaları sağlanacak. Düzenli maaş, sigorta ve emeklilik hakkı gibi yasal ve sosyal haklara kavuşun engelliler daha rahat bir yaşam sürebilecek. Bu amaçla oluşturulan Mesleki Eğitim ve İstihdam Birimi'nde 18 yaş üstü zihinsel engelli ve otizmli bireylere Konak Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle çeşitli meslek kursları düzenlenecek. Kişisel gelişim, iş başvurusu nasıl yapılır gibi eğitimler verilecek, bu kurslarda hem mesleki becerileri artacak hem de cep harçlığı alacaklar, 6 ay süreli kursların sonunda da yine İş-Kur ile işbirliği yapılarak öncelikle Konak İlçesi olmak üzere İzmir'de işe yerleştirilmeleri sağlanacak.



Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi (İZKA )



Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği'nin İzmir Kalkınma Ajansı ile başlatmış olduğu bu projenin uygulama alanı 'Engelsiz Yaşam Kampüsü' olacak. Aynı zamanda bir eko-terapi merkezinin de yer alacağı bu projede 5 adet 40'ar metrekarelik ağaç evlerden oluşan atölyeler olacak. Bu atölyelerde çocuklar seramik biçimlendirme, el sanatları, takı tasarımı, mum-sabun, nikah şekeri imalatı gerçekleştirecekler. Yine ağaç evden yapılacak 100 metrekarelik kafeteryada engelli çocuklar istihdam edilecek, onlara İŞ-KUR ile birlikte dönüşümlü olarak garsonluk ve servis elemanlığı eğitimleri verilecek.



Eko çiftlik olarak ayrılacak alanda ise hem evcil hayvanlar olacak hem de çocuklar GDO'suz, doğal olarak sebze-meyve üretimi gerçekleştirecekler. Üretilen organik ürünleri kendileri tüketecekler, aynı zamanda merkez içinde yer alacak büfede bu organik ürünleri ve yine kendi yapacakları turşu, peynir, ekmek gibi gıda maddelerini sergileyip, satışını yapıp kendi cep harçlıklarını çıkartacaklar. Eko çiftlik de İŞ-KUR ile birlikte çiçekçilik, çiçek tanzimi, satışı ve seracılık faaliyeti de gerçekleştirilecek. Projede yer alan en önemli birimlerinden biri de amfi tiyatro. Yine ahşaptan yapılacak ve 250 kişi kapasiteli amfi tiyatroda çocuklar kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirecekleri konserler, gösteriler sunacaklar ve aynı zamanda kampüsü ziyarete gelecek olan normal gelişim gösteren çocuklar ve aileleriyle de bir kaynaşma merkezi olacak.



Niyazi Ersoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi



Özel eğitime gereksinim duyan zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocuklara özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti verilecek.



Kreş ve Gündüz Bakım Merkezi



Ülkemizde engelli tanısı almış okul öncesi dönemi çocukların gidebilecekleri kreş ve anaokullarının olmamasından yola çıkarak kampüste engelli çocukların tam gün süreyle devam edebilecekleri bir kreş ve gündüz bakım evi yer alacak. Okul öncesi dönemi zihinsel engelli ve otizmli çocukların akranlarıyla bir arada olabilmesi için normal gelişim gösteren çocuklar da ücretsiz olarak bu kurumdan yarı zamanlı olarak hizmet alacaklar. Birlikte oyunlar, etkinlikler, gösteriler düzenleyecekler, böylece normal gelişim gösteren çocuklarda bir farkındalık yaratılacak. Merkezdeki uzmanlar tarafından da çocukları ve aileleri engellilik konusunda bilgilendirecek. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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