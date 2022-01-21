Konak'ta engelli kediler Güvenle yaşayacak - Son Dakika

Konak'ta engelli kediler Güvenle yaşayacak

Konak\'ta engelli kediler Güvenle yaşayacak
Son Güncelleme: 21.01.2022 08:43

Konak Belediyesi'nin, sokakta yaşayan engelli kedilere güvenli bir yaşam ve bakım olanağı sağlayacak projesi "Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi"nin yapımına başlanıyor.

180 metrekaresi kapalı, 400 metrekaresi açık olmak üzere toplam 580 metrekarelik bir alana sahip olacak Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Konak'ta yaşayan sahipsiz ve fiziksel engelli can dostlar için umut olacak.

Konak Belediyesi'nin Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesinin hayata geçmesi için geri sayım başladı. Hak ediş ve yer teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda temeli atılarak inşaatına başlanacak olan merkez, sokakta yaşayan engelli can dostlara yuva olacak. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Halkapınar'da hizmet verdiği 6 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere toplam 580 metrekarelik bir alan üzerinde yer alacak.

Engelli can dostlar emin ellerde

Üç bloktan oluşan merkez, engelli kedilere, bakım ve tedavinin yanı sıra ömür boyu barınma imkanı da sunacak. Uzman veteriner hekimlerin ve donanımlı teknik ekibin gözetiminde bakım ve tedavileri dört dörtlük yapılacak olan engelli kediler, güvenle yaşayacakları bir yaşam alanına sahip olacak. Öte yandan sahiplendirme de yapılacak olan merkezde, engelli kedilerin ömürlük yuvalarına kavuşmak için de şansları yükselmiş olacak.

Kaynak: Bültenler

Rehabilitasyon Merkezi, Konak Belediyesi, Engelli, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta engelli kediler Güvenle yaşayacak - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Sabancı ailesinin geçirdiği bot kazasıyla ilgili yeni detaylar! Çocukları ve kaptan sayesinde hayattalar
09:17 İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu
09:10 Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için talimatı verdi
08:45 Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'te
08:28 Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi
07:56 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu
07:53 Nijer, Alman Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi
06:25 Özür dileyip cezasına razı olacağına polisi tehdit etti: Şimdi ararım ve buraya yığarım
01:26 Ablasını çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden eski eniştesini tabancayla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 09:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Konak'ta engelli kediler Güvenle yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement