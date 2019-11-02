Konak'ta Esnaf Masası hayata geçti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, esnafla belediye arasında köprü vazifesi görecek olan Esnaf Masası birimini ziyaret etti. Batur, "Yakın zamanda kurulan ve faaliyete geçen masa ile artık sorunlar çok daha hızlı çözülecek" dedi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Birlikte Konak' anlayışıyla devam ettiği belediyecilik çalışmalarını tüm hizmet alanlarında sürdürüyor. Seçim döneminde, kenti tüm paydaşlarla birlikte yöneteceğine dair verdiği sözleri bir bir yerine getiren Batur, sınırları içinde en çok esnaf bulunan ilçe olan Konak'ta, Esnaf Masası birimini kurarak büyük bir ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti.



Başkan Batur, yeni kurulan Esnaf Masası Başkanı Doğan Kılıç ve çalışma arkadaşlarına ziyarette bulunarak, esnafın istekleri ve şikayetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Kurulan masanın şu ana kadar yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Batur, Esnaf Masası'nın, Konak'ın en büyük ailesi olan esnaf ailesinin sorunları ile ilgili bir çözüm noktası olmasından dolayı çok önemli bir görevi üstlendiğini ifade etti. Başkan Batur, "Konak İzmir'in en büyük ilçelerinden biri. Konak esnafını, bu büyük aileyi aynı çatı altında toplayacak olan bu masamız büyük bir görev üstleniyor. Masamız, esnafımızın sorunları çözmek için ortak proje üreterek esnaf ve belediye arasındaki çalışmaları daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak. Belediyemiz her çalışmamızda olduğu gibi bunu da ortak akıl ile bir araya gelerek, sorunları ortadan kaldıracağız. 'Birlikte Konak' dedik ve verdiğimiz sözü tutuyoruz. Esnaf ile belediye arasında köprü olacak bu masamıza, başkanı Doğan Kılıç ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR