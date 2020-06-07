Konak'ta halk sağlığına 4 milyon TL - Son Dakika

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, 450 bin adet maske, 21 bin 472 eldiven dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 8 bine yakın gıda kolisi ulaştıran belediye, salgınla mücadeleye 4 milyon TL harcadı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Özlediğimiz normale dönebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından hızla harekete geçen Konak Belediyesi, alarm halinde tuttuğu tüm birimlerle Konak'ı normalleşme sürecine taşıdı. Başta zabıta, temizlik, sağlık, sosyal yardım işleri müdürlükleri olmak üzere tüm birimlerin seferberlik halinde çalıştığı süreci yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da sık sık sahaya çıkarak ekipleri yalnız bırakmadı.



Konaklılara 450 bin adet maske, 21 bin 472 eldiven, 21 bin 500 litre dezenfektan dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 7 bini aşkın gıda kolisi ulaştıran Konak Belediyesi, salgınla mücadeleye 4 milyon TL harcadı.



Kentin köşe bucak dezenfekte edildiği, özellikle yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, esnafa tam desteğin sunulduğu sürece vatandaşlar tam not verdi. İzmir'de korona virüsü dönemi çalışmalarıyla ilgili olarak, özel bir şirket tarafından yapılan araştırma, Konaklıların alınan önlemlerden ve yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ortaya koyarken, Başkan Batur, salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.



"Var gücümüzle çalışıyoruz"



Sürecin büyük bir titizlikle takip edildiğini vurgulayan Başkan Batur, "Belediyelerin üzerine düşen en önemli görevler, dezenfeksiyon çalışmaları, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile işleri kaybeden, gelirleri önemli ölçüde düşen vatandaşlara destek olmaktı. Biz de bu öncelikle hiç durmadan çalıştık. Konak'ta hizmetleri aksatmadan, hemşehrilerimizle, esnafımızla omuz omuza bu sürece geldik. Tüm yatırımlarımızı askıya alarak, halkın sağlığına ağırlık verdiğimiz bu dönemde, bugüne kadar 4 milyon TL harcadık; ancak biliyoruz ki, henüz hiçbir şey bitmedi. Alarm durumumuz, seferberlik halimiz sürüyor. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Özlediğimiz normale dönebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



"Çeşitli nedenlerle 1 milyon insan geliyor"



Merkez ilçe Konak'ın yerleşik nüfusunun her gün 1 milyon arttığına dikkat çeken Batur, "Konak'ın özel bir durumu var; İlçemize her gün çalışmak, alışveriş yapmak gibi çeşitli nedenlerle 1 milyon insan geliyor. Normalleşme süreciyle bu akış da tekrar başlamış oldu. İlçemizde işleri daha da sıkı tutmamız gerekiyor. Bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Tüm hemşehrilerimden yeni normal olarak açıklanan kurallara yani maske kullanımına, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.



"Hizmette yarıştık"



Batur konuşmasında, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Belediye personelimiz bu süreçte büyük bir özveriyle ve hatta kendilerini tehlikeye atacak şekilde çalıştı. Sağlık çalışanlarımız cephede savaştı ama onların ardından sahada en çok belediye çalışanları vardı. Biz çalışma anlamında yarışır halde vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - İZMİR