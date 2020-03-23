Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Son Dakika

Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı

6 saat önce

Konak Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına destek olmak adına ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 15 gün yetecek erzak dağıtımı yaptı.

Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı, System.String[]

Konak Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına destek olmak adına ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 15 gün yetecek erzak dağıtımı yaptı.


Konak Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları salgın günlerinde de yalnız bırakmadı. Belediyenin sosyal yardım hizmetlerinden düzenli olarak yararlanan ailelere, en az 15 gün yetecek erzak yardımı yapıldı. 65 yaş üstü aile fertlerinin de bulunduğu evlere içinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, çay, şeker, tuz, zeytin, sıvıyağ, makarna, arpa şehriye gibi uzun süre bozulmadan saklanabilecek gıdaların bulunduğu koliler ulaştırıldı. Tüm hijyen kuralları gözetilerek hazırlanan koliler yine en üst düzeyde alınan önlemlerle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.


"Her zaman yanınızdayız"


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, virüsle mücadele kapsamında belediye ekiplerinin şehirde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Aynı zamanda ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak için belediye imkanlarını seferber ettiklerini de belirten Başkan Batur, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte de devam ediyoruz. Her zamankinden daha çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bu dönemi birlikte atlatacağız. Biz yolumuza 'Birlikte Konak' diyerek başladık. Konak Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız, iyi günde de kötü günde de birlikte yol almaya devam ediyoruz" dedi.


"Bir telefon kadar yakınız"


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına yasak getirilmesiyle birlikte bir yardım hattı kurduklarını da hatırlattı. Başkan Batur, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Konaklıların ihtiyaçları için 0232 484 15 10 numaralı telefonu arayarak belediyenin hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi. - İZMİR

Konak Belediyesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti         
16:51
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi         
10:13
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:05:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]