Konak'ta İkiçeşmelik için düğmeye basıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak'ta İkiçeşmelik için düğmeye basıldı - Son Dakika

Konak'ta İkiçeşmelik için düğmeye basıldı

18 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki tarihi İkiçeşmelik Çeşmesi, yapılacak restorasyon çalışması ile gün yüzüne çıkacak.

Konak'ta İkiçeşmelik için düğmeye basıldı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki tarihi İkiçeşmelik Çeşmesi, yapılacak restorasyon çalışması ile gün yüzüne çıkacak.


Konak Belediyesinin, ilçenin tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak adına yaptığı kamulaştırma ve restorasyon çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. İkiçeşmelik'e adını veren tescilli çeşmelerin özgün sınırlarını ve haznesini ortaya çıkarmak üzere harekete geçen Konak Belediyesi, mecliste oy birliği alınan karar ile kamulaştırmanın önünü açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de olumlu dönen kararın ardından, İkiçeşmelik çeşmeleri, Konak Belediyesinin kamulaştırma programına dahil edildi. Yapılacak çalışma ile yaklaşık 100 metrekarelik bir alanın kamulaştırılması düşünülürken, çeşmelerin gerisinde yer alan tarihi bina da ortaya çıkacak. Gecekondulaşma sonucu görünmez hale gelen bina, eklentilerin kaldırılması ve restorasyonun ardından özgün haline kavuşacak. Kamulaştırmanın sonrasında yapılacak restorasyon projesinin uygulanması ile tescilli bina ve çeşmeler ortaya çıkacak.


1930 yılında yapılan yol alçaltma çalışmasında tarihi çeşme yukarıda kalınca, hemen altına bir çeşme daha yapılmasıyla son halini alarak semte adını verdiği düşünülen çeşmeler, Konak Belediyesinin çalışması ile hayata dönecek. Geçtiğimiz yıllarda basit onarımı gerçekleştirilen çeşmeler, hazırlanacak proje ile aslına uygun restorasyonun ardından kent yaşamındaki yerini alacak. - İZMİR

Konak Belediyesi, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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