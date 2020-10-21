Konak'ta kadınlar için e-okul dönemi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, kadınlara yönelik online girişimcilik atölyeleri düzenlemek için bir araya gelen Konak Belediyesi ile İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, örnek iş birliğinin protokolünü imzaladı.

Konak Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliğiyle örnek bir iş birliğine imza attı. İki kurumun "Konak Kadınla Güçlü" temasıyla geliştirdiği proje kapsamında, kadınlara yönelik online girişimcilik atölyelerinin düzenleneceği ifade edilirken, başarılı kadın girişimcilerinin de 'rol model' olarak ağırlanacağı atölyeler, online uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ve aynı zamanda Konak Belediyesinin YouTube kanalına da yüklenerek geniş kitlelere açılacak.

Konak'ta kadınlar için 'e-okul' dönemini başlatacak iş birliğinin protokolü, Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezinde düzenlenen törenle imzalandı. Protokole; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter imza attı. Birliğe üye derneklerin yöneticileri de törene katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter, kadın güçlendikçe, toplumun da güçleneceğini ve daha adil, daha barışçıl bir dünyanın da ancak böyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Batur: "Bu örnek bir çalışma"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, dijital çağda pandemi döneminin yaşandığına dikkat çekerek, bu süreçte online eğitimlerin öneminin arttığını ifade etti. Projenin "Konak Kadınla Güçlü" temasına işaret eden Başkan Batur, "Gerçekten de kadınlarımızla güçlü olmaya çalışan bir belediyecilik anlayışımız var. Bu örnek bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Birliğimize, yapacakları her projede yanlarında olacağımızı söylemiştik. Hala aynı noktadayız; her zaman yan yana çalışmaktan onur duyarız" diye konuştu.

Kadınların iş hayatına girmesi için girişimcilik ruhlarının gelişmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Batur, Konak Belediyesinin 'kadın dostu belediye' olmaya devam edeceğini de vurguladı. Batur, kadın kooperatifinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini de belirterek, "Kooperatifimiz kurulduğunda, özellikle semt merkezlerimizde üretilen objelerin değerlendirilmesi ve ev ekonomisine katkı verir hale getirilmesine yönelik güzel çalışmalarımız olacak. Midye üreten kadınlarımız için de çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Küresel Belediye Başkanları Parlamentosunun şiddetin yarı yarıya azaltılması amacıyla başlattığı projesine, Türkiye'den kabul alan iki belediyeden birinin Konak Belediyesi olduğunu anımsatan Batur, "Konak'ta her türlü şiddeti sona erdirmek için kararlıyız. Bunun için her türlü çabayı gösterecek, örnek bir belediye olmaya çalışacağız" dedi.

E-okul'da neler var?

İlk etapta, Konak Belediyesinden meslek edindirme kursu alan 25 kadının katılacağı Online Kadın Girişimciliği Atölyeleri, 22 Ekim'de başlayacak. "Hayatın Amacı Tespiti, Gelecek Tasarımı" başlıklı ilk dersi, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün verecek. Zoom uygulaması üzerinden yapılacak eğitimler, her ay iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Oturumlardan birinde eğitim konusu işlenirken, diğer oturumda ise başarılı kadın girişimciler örnek hikayelerini anlatarak katılımcılara yol gösterecek. Bu oturumlar, "Rol Model Çalışmaları" başlığıyla sürdürülecek.

Atölyelerde ise Hayatın Amacı Tespiti, Gelecek Tasarımının yanı sıra "Sınırsız Düşünce ve Odaklanma", "İnovasyon ve Girişimcilik", "Satış Öncesi Hazırlık", "Finansal Tabloları Anlamak", "Dijital Dünyaya Hazır Mıyız?", "Girişimcilere Sağlanan Teşvikler" ile "İş Planı Hazırlama" konulu eğitimler verilecek.

Öğretmenlerin gönüllü olarak Zoom uygulaması üzerinden ders vereceği atölyeler sadece eğitimlere katılan 25 kadınla da sınırlı kalmayacak. Eğitimler, düzenlenen oturumların hemen ardından Konak Belediyesinin YouTube kanalında da yayınlanarak, geniş kitlelere açık hale getirilecek. - İZMİR