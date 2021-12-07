Konak'ta, katı atık toplama bedeline zam yok - Son Dakika

Konak Belediye Meclisi aralık ayı ikinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşti. Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan yönetimindeki oturumda, su faturalarına yansıyan katı atık toplama bedelinin 2021 mali yılı bütçesinde geçerli olan tarifede kalmasına ve zam uygulanmamasına karar verildi. Aralık ayı birinci meclisinde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle alınan katı atık toplama bedeline zam yapmama kararını hatırlatmasıyla, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek ikinci meclise taşınan önerge oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre 2022 mali yılı bütçesinde öngörülen katı atık toplama bedelinin, 2021 mali yılı bütçesinde uygulanan haliyle, zamsız devam etmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Konak Belediyesi ve Roman dernekleri arasında imzalanacak işbirliği sözleşmesi için de meclis, Başkan Batur'a yetki verdi.