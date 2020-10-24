Konak'ta kurslar yeniden başlıyor - Son Dakika

Konak Belediyesi'nin yetişkinler için düzenlediği ve pandemi nedeniyle ara verdiği hobi, sanat ve yabancı dil kursları sıkı önlemler eşliğinde yeniden başlıyor.

Konak Belediyesi'nin Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile onlarca farklı branşta ücretsiz açtığı kurslar salgın nedeniyle maske, mesafe, hijyen kuralları uygulanarak açılacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen ve her yıl yoğun ilgi gören kurslara kayıtlar kontenjanlarla sınırlı.

Kayıtların devam ettiği Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 15 semt merkezinde; dikiş, giyim, mefruşat, makrome, ahşap boyamaya, pastacılık, takı tasarım, örgü gibi hobi kurslarının yanı sıra yine İngilizce, Yunanca dil kursları ile İzmir'de yaşayan yabancılar için de Türkçe kursu düzenleniyor. Ayrıca yine yetişkinler için okuma-yazma kursu da yer alıyor. 60 yaş ve üzeri kursiyerlerin ağırlıkta olduğu İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezinde ise salgın nedeniyle kurs düzenlenmeyecek. Kayıtların devam ettiği semt merkezlerindeki kurslar 26 Ekim tarihinde başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Alsancak Türkan Saylan, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Nazım Hikmet kültür merkezlerinde düzenlediği sanat kursları ise 9 Kasım'da kapılarını açıyor. Resim, fotoğrafçılık, seramik, gitar, minyatür, ahşap yakma, cam altı boyama ve bağlama alanında verilecek olan sanat kurslarına kayıtlar 26-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Sadece Konaklılar başvurabilecek

Salgın nedeniyle kursların verileceği sınıflara sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kısıtlı sayıda kursiyer kabul edilecek. Bu nedenle kontenjanlara sadece Konak ilçesinde ikamet eden ve 60 yaş altı vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile vatandaşlar semt merkezlerindeki veya kültür merkezlerindeki kurslara kayıt yaptırabilecek.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları dışında kursiyerler kurs merkezine geldiklerinde HES Kodları sorgulanacak ve ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeninin uygulanacağı sınıflar kurs bitiminde her gün düzenli olarak dezenfekte edilecek. - İZMİR