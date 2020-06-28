Konak'ta moloz için özel ekip - Son Dakika

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan moloz toplama ekibi, temiz ve düzenli bir Konak için her gün ortalama 20 ton moloz topluyor.

Konak'ta ev ve işyerlerinde tadilat gibi nedenlerle ortaya çıkan molozun sağlıklı ve düzenli bir şekilde toplanabilmesi için oluşturulan özel ekip iş başında. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan moloz toplama ekibi, vatandaşın başvurusunun ardından belirlenen bölgelerden her gün yaklaşık 20 ton moloz topluyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen moloz toplama işlemi sayesinde molozun kaldırımlara ya da çöp kenarlarına bırakılarak kötü görüntü oluşturmasının önüne geçilirken, yaya ve araç trafiği de tadilat artıklarından etkilenmemiş oluyor.

"Molozunuz alındı"

Konak Belediyesinin moloz toplama ekibi, molozun alınacağı bölgelere göre yapılan planlama ile sahaya çıkıyor. Sokakların durumuna ve molozun miktarına göre küçük, orta boy ya da büyük kamyonlar kullanılıyor. Dar sokakların olduğu mahallelerde pratik bobcat aracı ile çalışan ekip, daha geniş alanlarda kepçe ile çalışıyor. Hızlıca kaldırılan moloz, önce Konak Belediyesinin Gediz şantiyesindeki döküm alanına; molozun burada birikmesinin ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanlarına götürülüyor. Molozun belirlenen bölgeden alınmasının ardından, başvurusu olan vatandaşlar telefonla aranarak molozun kaldırıldığına dair bilgilendiriliyor.

Başvurular belediyeye

Vatandaşların, alınmasını talep ettikleri moloz için öncelikle başvuru yapması gerekiyor. Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasında yer alan Fen İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurunun ardından moloz toplama işlemi en kısa zamanda gerçekleşiyor. Moloz torbalarının her birinin 25-30 kilogramı aşmaması koşulu ile 36 torbaya kadar 68 TL ile fiyatlandırılan moloz toplama ücreti, alınacak moloz adedi ve kullanılacak iş makinesine göre belirleniyor. Vatandaşlar, Konak Belediyesinin 0 232 484 53 00 numaralı telefonunu arayarak 1726 dahili hattından moloz toplama işlemleri ile ilgili bilgi alabiliyor. - İZMİR