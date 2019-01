AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Biz bu seçimi alacağız. 31 Mart akşamı Konak 'ta o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı Anadolu'ya güneş İzmir'den doğacak." dedi. Urla temasları kapsamında partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Zeybekci, ilçe belediye başkanı adayı Adıgüzel Demirel ve İlçe Başkanı Murat Nart ile görüştü. Burada bir konuşma yapan Zeybekci, İzmir'in yıllardır ihmal edildiğini, hor kullanıldığını, kenti yönetenlerin bahane üreterek beceriksizliklerini ideolojik kılıfa sokmaya çalıştığını savundu.Şehrin nelere ihtiyacı olduğunu gayet iyi bildiklerini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:"Bu şehirde metrekareye 5 kilo yağmur yağdığında hiçbir arıtma çalışmıyor. Her şey denizde. 'Niye böyle yapıyorsunuz?' diyoruz, 'Biz Atatürkçüyüz.' diyorlar. 'Arıtmalar denize gidiyor.' diyorsun, 'Ama biz laik ve Kemalistiz.' diyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk , bu milletin başının tacıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, tartışmasız lideridir. Muasır medeniyet yolculuğumuzun hedef göstericisi, ilk lideridir. Şimdiki lideri de Recep Tayyip Erdoğan 'dır. Bu coğrafyanın toprakları daha çok liderler çıkarır. Sen işini yapsana. Millet senden başka şey bekliyor. İzmir'in vakti çalındı, her anlamda geri kaldı.""Çisil çisil devamlı yağan bir anlayış"Kampanya yürütürken kimseyle siyaseten bir işlerinin olmadığını aktaran Zeybekci, seçim kampanyasını "yeri göğü inleten değil bereketli yağmurlar gibi çisil çisil devamlı yağan bir anlaşıyla" yürüteceklerini ifade etti.Zeybekci, seçimde iddialı olduklarını belirterek "Biz bu seçimi alacağız. 31 Mart akşamı Konak'ta o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı Anadolu'ya güneş İzmir'den doğacak ve Türkiye 'de siyaset farklı şekilde yapılacak. Hizmet siyaseti yapılacak. Proje bazlı siyaset yapılacak." dedi. MHP Urla İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Zeybekci, İzmir'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler yarışında bilerek ya da bilmeyerek geride bırakıldığını dile getirerek "Biz bu güzel şehri, yapacak olduğumuz projelerimizle hak ettiği noktaya getireceğiz." dedi.Ziyaretleri sonrası Urla'da halkla bir araya gelen Zeybekci, bu sırada karşılaştığı Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile de sohbet etti.İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretÖte yandan Zeybekci'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İzmir Gazeteciler Cemiyetini ( İGC ) ziyaret ettiği belirtildi.Yapılan açıklamaya göre, İGC Başkanvekili Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.Burada gazetecilerle sohbet eden Zeybekci, "Haber alma hakkı, nefes alma hakkı gibi kutsal bir haktır. İnsanlar aldıkları haberlere göre, oluşturdukları fikirlerle karar veriyor. Aldıkları haberlerin tarafsız ve doğru olması önemli. Haberdar olmayan insan birçok şeyi eksik olan insandır. Her şeyin konuşulabildiği ortamlar sağlıklı ortamlardır." değerlendirmesini yaptı.