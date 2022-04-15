Konak'ta öğrenciler üniversiteye "Durak Kitaplık" ile hazırlanacak

Proje kapsamında, üniversiteye hazırlık test kitaplarının içinde yer aldığı iki kitaplık Konak Belediyesi'nin Gültepe ve Aziziye Semt Merkezlerine yerleştirildi.

Konak Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü kitaplık ve kütüphane açılışlarına bir yenisini daha ekledi. 7'den 70'e herkesi kitapla buluşturmayı hedefleyen Konak Belediyesi, bu kez İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü işbirliği ile üniversiteye hazırlanan öğrenciler için harekete geçti. Gençlere ve eğitime destek olmak için başlatılan "Durak Kitaplık" projesi kapsamında, üniversiteye hazırlık test kitaplarının da içinde yer aldığı ilk kitaplıklar Konak Belediyesi'nin Gültepe Semt Merkezi ve Aziziye Semt Merkezi'ne yerleştirildi. Uluslararası Lions Dernekleri 11R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkan Yardımcısı Yakup Özdanon, 13. Bölge Başkanı Lion Lale Özdanon, İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulüp Başkanı Lion Onur Ercan ve Lion Halit Güner katılımı ile Hacer Sabahat Karabağlı adına bağışlanan kitaplar Gültepe Semt Merkezi'nde, Şükrüye Arda adına bağışlanan kitaplar da Aziziye Semt Merkezi'nde öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Eğitimde fırsat eşitliği

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulüp Başkanı Lion Onur Ercan her öğrencinin eşit şartlarda eğitim hakkına sahip olması gerektiğini belirterek, "Bağışçılarımızın desteği ile üniversite sınavına girecek, bilgiye ve kitaba erişmekte zorlanan gençlerinin yanında yer almayı hedefledik. Test kitapları kişiye özel olduğu için kitaplıktaki kitaplar tükendikçe yerine yenileri konacak. O nedenle bağışçıların bu projeye desteği çok önemli. Yaz aylarında da kitaplığa roman, hikaye ve masal gibi kitapları koymayı planlıyoruz. Bağışçılar aracılığı ile sürdürülebilir bir projeyi ilk olarak Konak Belediyesi ile hayata geçirmekten de çok mutluyuz" dedi.İlk test kitapları Gültepe'de üniversiteye hazırlanan da Mustafa Umutlu isimli öğrenciye verildi.

Başarılı öğrencilere burs

Sosyal sorumluluk projesi olan "Durak Kitaplık" projesi için dileyen herkes kitap bağışlayarak üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olabilecek. Bağışçılar proje ile hem sevdikleri kişilerin adını kurulacak kitaplıklarda yaşatacak hem de öğrencilere test kitabı bağışlayarak onların eğitimine katkı sağlamış olacaklar. Üniversite sınavında ilk iki bine giren öğrencilere burs vereceklerini açıklayan Uluslararası Lions Dernekleri 11R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkan Yardımcısı Yakup Özdanon, amaçlarının üniversiteye girerken yanında oldukları başarılı gençlerin üniversite yaşamında da yanında olmak olduğunu söyledi.