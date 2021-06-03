Konak'ta okullara LGS dezenfeksiyonu - Son Dakika

Hafta sonu LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Sınavlarının yapılacağı okulları A'dan Z'ye dezenfekte eden Konak Belediyesi, pandemi konusunda endişe yaşayan öğrencileri ve ailelerini rahatlattı. Sınava girecek öğrenciler, sınavlarda görevli öğretmenler, okul çalışanları ile güvenlik güçleri Konak Belediyesi dezenfeksiyon ekiplerinin titiz çalışması sonucu hijyenik bir ortamda sınav maratonunu tamamlayacak.

Koronavirüs salgın hastalığına karşı alınacak önlemler arasında ilk sıralarda yer alan hijyen konusunda tedbiri elden bırakmayan, ilçe genelinde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Konak Belediyesi, LGS Sınavlarının hafta sonu yapılacak olması nedeniyle okullarda geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlattı. Sınav heyecanının yanında Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle endişeli olan öğrencileri ve ailelerinin de durumunu da gözönünde bulunduran Konak Belediyesi, tüm dezenfeksiyon ekiplerini, sınavların yapılacağı eğitim kurumlarına yönlendirdi. İlçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının hijyen açısından güvenli bir ortamda sınavların gerçekleştirilebilmesi için okullara yönlendiren Konak Belediyesi, söz konusu kurumları, A'dan Z'ye dezenfekte etti.

132 okul öğrenciler için dezenfekte edildi

Halk sağlığı konusunda gerekli hassasiyete sahip olan ve korunması noktasında tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan Konak Belediyesi, haftasonu yapılacak LGS Sınavlarının yapılacağı okullar ile yüz yüze eğitimin başladığı eğitim kurumlarında kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, öncelikle okul bahçelerinde köpüklü yıkama yaptıktan hemen sonra okul girişi, idari odalar, sınıflar, tuvaletler gibi alanları dezenfekte ettiler. Yoğun temasın yaşandığı kapı kolları, trabzanlar ve muslukların dezenfeksiyonunu hassasiyetle gerçekleştiren dezenfeksiyon ekipleri, 132 okulu güvenli hale getirdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yüz yüze eğitime sağlıklı koşullarda başlarken, hafta sonu LGS Sınavlarına girecek olan öğrenciler de tamamen dezenfekte edilmiş, hijyenik koşullarda sınavda yerlerini alacaklar.