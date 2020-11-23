Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı - Son Dakika

Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı

23.11.2020 10:06
Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı, System.String[]

Emlak, Çevre Temizlik Vergisi 2020 yılı ikinci taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Konak Belediyesi web sitesi üzerinden sadece TC kimlik numaralarını kullanarak ödeme yapabiliyor.

Emlak, Çevre Temizlik Vergisi 2020 yılı ikinci taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Konak Belediyesi web sitesi üzerinden sadece TC kimlik numaralarını kullanarak ödeme yapabiliyor.

Konak Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik Vergisini ödemek isteyen vatandaşların belediyeye gelmeden ödemelerini yapabilmesi için online ödeme seçeneği ile kolaylık sağlıyor. Covid-19 salgınının yükselişe geçtiği günlerde vatandaşların evlerinden çıkmadan ve belediyeye gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Konak Belediyesi resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden e-belediye hizmeti veriliyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşların vergi işlemlerini online yapmaları adına her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade ederek, " İzmir'de hem pandeminin hem deprem felaketinin etkilerini derinden yaşıyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte pandemi karşısında en büyük kozumuzun mesafe, maske ve hijyen olduğunu görüyor ve vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını rica ediyoruz. Pandeminin yüksek yayılma tabloları ile karşı karşıya kaldığımız bugünlerde ise İnternetin ve dijital dünyanın sağladığı imkanlardan yararlanarak sosyal teması azaltabiliriz. Hem Konak'ta salgının yaygınlığını önlemek hem de vatandaşların zamandan tasarruf etmesi için vergi ödemelerinde e-belediye kullanarak evinizden çıkmadan, çok kolay ve hızlı bir şekilde ödeme yapma imkanı sağlıyoruz" dedi.

TC kimlik numarası yeterli olacak

Kasım ayı sonunda dek sürecek vergi döneminde vergi mükellefi vatandaşlar e-belediye üzerinden sadece TC kimlik numarasını kullanarak borç sorgulayabilecek ve vergi ödemelerini tamamlayabilecek. TC kimlik numarasının yanı sıra vergi numarası, kentli numarası veya abone numarası ile de işlem yapılabilecek. Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden TC kimlik numarası veya vergi numarası ile kolaylıkla ödeme yapılabilecek.

28-29 Kasım'da vezneler açık

Ödemlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Konak'ta bulunan Mali Hizmetler Binası vezneleri 28-29 Kasım tarihlerine denk gelen hafta sonunda da açık olacak. Ödemeleri için Konak Belediyesi veznelerini tercih eden vatandaşlar, kasım ayı sonuna kadar hafta içi 8.00-16.00 saatleri arasında Mali Hizmetler Binası veznelerinden ödeme yapabilecek. 28-29 Kasım tarihlerinde de vezneler iki gün boyunca 11.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

Herkese uygun ödeme seçeneği var

Vergi ödemelerini Konak'ta bulunan Mali Hizmetler Binası veznelerinde yapmak isteyen vatandaşlar binaya HES kodu ile alınacak. Online ödemeler www.konak.bel.tr resmi web sitesinden ve Konak Belediyesi mobil uygulamasından e-belediye linkini tıklayarak TC kimlik numarası, vergi numarası, kentli numarası veya abone numarası ile gerçekleştirilebiliyor. Banka şubelerine giderek ödeme yapacak vergi mükellefleri ise Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden sadece TC kimlik numarası veya vergi numarası ile ödeme yapılabiliyor. Diğer banka şubelerinden ya da kendi hesaplarından ödeme yapacak vatandaşlar Konak Belediyesi'nin TR 3300015 00158 00729 2290568 Vakıfbank Iban numarasını; PTT şubelerinden ödeme yapacaklar ise Konak Belediyesi'nin 218227 numaralı posta çeki hesabını kullanabilecek. - İZMİR

Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı
Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı

Konak Belediyesi, Emlak, Vergi, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı - Son Dakika


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