Konak'ta Organ Bağışı Haftasında örnek kampanya

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftasında, bu yıl Konak Belediyesi örnek bir uygulamaya imza atarken, Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediyenin Basmane'deki hizmet binası girişinde Organ Bağışı Standı kuruldu.



Konak Belediyesi hizmet binasında Organ Bağışı Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan standın duyurusunu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı. Organ bağışının önemine dikkat çeken Başkan Batur, özellikle belediye çalışanlarının bu konudaki duyarlılığını ve hassasiyetini paylaşarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, " İzmir, organ bağışında 62 bin gibi bir rakamla 2013-2018 yılları arasında 5 senelik süreç içerisinde Türkiye birincisi olmuş, bu çok önemli bir rakam. 2015 verilerine göre de şu anda 26 bine yakın vatandaşımız organ bağışı bekliyor. Son 16 yılda 338 bin 752 kişi organ bağışından yararlanış ve sağlığına kavuşmuş. Buradaki hassasiyet önemli. Biz de Konak Belediyesi çalışanları olarak, başta ben olmak üzere, organlarımızı bağışlayacağız" diye konuştu.



Konuşmasının ardından organ bağış formunu dolduran Başkan Batur, bir hafta boyunca açık kalacak Organ Bağışı Standında organlarını bağışlayan ilk kişi oldu.



Dini açıdan da organ bağışıyla ilgili bir engel olmadığını da vurgulayan Batur, vatandaşların gönül rahatlığıyla organ bağışında bulunabileceklerinin altını çizdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a Organ ve Doku Bağış Kartını takdim eden Konak İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Padır da, Konak'ın geçtiğimiz yıl organ bağışında Türkiye ikincisi olduğunu hatırlattı.



Padır, canlıyken yapılan organ bağışında ülkemizin dünya birincisi olduğunu; ancak kadavradan bağışta geri sıralarda olduğumuzu belirterek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a kampanyaya gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. - İZMİR