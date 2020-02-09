Konak'ta özel hastanede yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak'ta özel hastanede yangın (1) - Son Dakika

Konak'ta özel hastanede yangın (1)

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.

Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Konak'ta özel hastanede yangın (1)

İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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