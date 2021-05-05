Konak'ta pazaryerlerine düzenleme - Son Dakika

Konak'ta kurulan 12 pazaryerinin tamamı, belirlenen tarihlerde genelgeye uygun olarak açık olacak.

Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günlerinde, pazaryerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını bildiren genelgenin ardından harekete geçerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Genelgenin açıklanmasının ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilgili müdür ve başkan yardımcıları ile görüşerek gerekli önlemlerin alınması ve hazırlıkların hızla tamamlanması talimatını verdi. Gerekli düzenlemelerin yapılması için hemen harekete geçilirken pazaryerlerinde, tezgâhlar arasında üçer metre mesafe kalacak şekilde tezgâh yerleri belirlendi ve işaretlendi. Kontrolsüz giriş ve çıkışların önüne geçmek için gerekli görülen noktalara bariyer yerleştirildi. Pazarların kurulacağı 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde, Konak'ta kurulan 12 pazaryerinin tamamı (Eşrefpaşa, Alsancak, Yenişehir, Levent, Millet, Gültepe, Ferahlı, Kahramanlar, Toros, Gürçeşme,Yenimahalle, Hatay) genelgeye uygun olarak açık olacak.

Belediye ekipleri tam kadro çalışacak

Pazarların kurulacağı 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde, belediyenin Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tam kadro çalışacak. Pazaryerlerine giriş ve çıkışların kontrolü sağlanırken, pazardaki yoğunluk takip edilerek aynı anda alışveriş yapan vatandaş sayısı belirli seviyede tutulacak. Girişlerde ateş ölçümü yapılacak,maske ve dezenfektan desteği sağlanacak. Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması da denetlenecek. Öte yandan pazaryerlerinde pazar kurulmadan önce ve bittikten sonra belediyenin temizlik ekipleri dezenfeksiyon yapacak; çöp ve artıklar hızlı ve özenli bir şekilde toplanacak.

İkamete en yakın pazaryerleri kullanılacak

Genelgeye göre pazarların açık olduğu 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Vatandaşlar,yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilecek. Pazaryerleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak ve pazaryerlerine giriş ve çıkışlar kontrollü yapılacak. Genelge gereği, Toros Pazaryerine ulaşımı sağlayan belediyenin ücretsiz servisleri çalıştırılamayacak.