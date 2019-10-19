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Konak'ta rekor başvuru

1 saat önce

Konak Belediyesi Halk Oyunları kursuna ilk haftada çocuk, genç ve master gruplarında toplam 900 kişi kayıt yaptırarak rekor başvuru sağlandı.

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Konak Belediyesi'nin hobi ve meslek edindirme ile kültür-sanat alanındaki kurslara her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi var. Halk oyunları kursları da bu kursların başında yer alıyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte ilk haftada 900 kişi kayıt yaptırdı. Rekor başvurunun olduğunu belirten yetkililer, kayıtların bir ay daha süreceğini söyledi.

ÖNCE EĞİTİM SONRA SAHNE

Çalışmalar, Konak Belediyesi'nin Hatay, Zeytinlik, Levent, Mehtap Semt Merkezleri'nin yanı sıra Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Meliha ve Doğan Akad İlkokulu'nda yapılacak. Çocuk, genç ve master gruplarında isteyen herkes bu merkezlere giderek kayıt yaptırabilecek.

Hafta içi ve cumartesi günleri, yaş gruplarına göre değişen saatlerde gerçekleştirilecek kurslar, yaklaşık yedi ay sürecek. Kafkas, Kırklareli, Üsküp, Karadeniz, Zeybek, Silifke, Artvin, Bodrum gibi birçok yörenin halk danslarını öğrenen katılımcılar, dönem sonunda yapılacak Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği'nde sahneye çıkarak, hünerlerini sergileyecek.

BAŞARI İLGİYİ ARTIRDI

Yetkililer, Halk oyunlarına ilginin bu denli artmasında Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu'nun kazandığı başarıların büyük etkisi olduğuna inandıklarını söyledi. Yurtiçinde ve yurtdışında katıldıkları pek çok festivalde, yarışmalarda Türkiye'yi, İzmir'i ve Konak Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Konak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu son olarak geçtiğimiz ağustos ayında Sırbistan'da düzenlenen uluslararası folklor festivali 'Srem Folk Fest'te Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ülkemizi gururlandırmıştı. Topluluk, önceki yıllarda da Türkiye adına Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan'da gerçekleştirilen festival ve yarışmalara katılmıştı.

Konak Belediyesi, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:26 Kaynak: Bültenler
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