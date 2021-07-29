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Konak'ta riskli yapıların dönüşümü için olağanüstü toplantı - Son Dakika

Konak'ta riskli yapıların dönüşümü için olağanüstü toplantı

29.07.2021 16:42
Konak'ta riskli yapıların dönüşümü için olağanüstü toplantı, System.String[]

Başkan Batur, Hatay Bölgesi K sınırları için meclisi olağanüstü topladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hatay bölgesindeki riskli yapıların dönüşümü ile ilgili kararı bir sonraki aya ertelemedi ve belediye meclisini olağanüstü topladı. Hatay bölgesindeki "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırlarının belirlenmesi ile ilgili meclise sunulan plan notları tüm siyasi parti gruplarının onayını alarak oybirliği ile kabul edildi.

Konak Belediye Meclisi, 30 Ekim depreminden sonra alınan, kentteki hasarlı ve riskli yapıların hak kaybına uğramadan yenilenmesi kararına yönelik oybirliği ile meclisten geçirilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları ile ilgili ikinci kez olağanüstü toplandı. 1 Mart tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı riskli yapıların dönüşümü ile ilgili kararın hemen ardından 11 Mart'ta olağanüstü toplanarak "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" bölgelerini belirleyen Konak Belediye Meclisi, vatandaşın güvenli ve depreme dayanıklı binalara hak kaybı yaşamadan kavuşabilmesinin önünün açılması için bir kez daha olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar, Yeşillik ve Eşrefpaşa Caddeleri ile sınırlanan ve Hatay Bölgesi olarak adlandırılan alanda "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırlarının belirlenmesi ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik aldığı yenileme kararı üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları yeniden hazırlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un çağrısı ile plan notları için ağustos ayı olağan meclis toplantısı beklenmeyerek meclis olağanüstü toplandı. Kentsel Dönüşüm ve İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonda oybirliği ile uygun bulunan önergeye tüm gruplar kabul oyu verdi ve oybirliği ile meclisten geçti.

Batur'dan oybirliği ve duyarlılık teşekkürü

Alınan kararın Konak için çok önemli olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısına yetişmesi gerektiğinin ve bu nedenle olağanüstü toplantı düzenlediklerinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

"Sizleri aniden çağırmamızın nedeni, alınan kararın ağustos ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yetişmesi ve bu konuda gecikme yaşanmaması gerekliliği. Büyükşehir Belediyesinin Hatay bölgesinin K sınırları ile ilgili revizyon kararı üzerine, gerekli revizyon yerine getirildi. Alsancak bölgesi ile ilgili planlar daha önce kabul edilmişti. Komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zaten her biri konuya hakimdi. Kararı oybirliği ile kabul eden meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Konak için önemli bir karar. Umuyoruz ki Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de bizde olduğu gibi hızlı bir şekilde geçer. Önümüzdeki hafta hem grup hem meclis toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Ancak bu kararın, beş aylık süreyi aşmaması için ağustos ayı toplantısında Büyükşehir Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. Bu nedenle acil ve olağanüstü toplantımızı gerçekleştirdik. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Abdül Batur, Hatay, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak'ta riskli yapıların dönüşümü için olağanüstü toplantı - Son Dakika


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